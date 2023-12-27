侯辦：凱旋苑是侯妻婚前繼承
侯辦人士昨表示，凱旋苑是任美鈴在婚前就繼承的土地，只屬於任美鈴，且興建凱旋苑與侯友宜喪子有關，民進黨是在冷飯新炒。侯辦今天會舉辦記者會，可能會以類似手寫信方式，表達任美鈴心中真實想法。
侯辦人士指出，這塊土地是侯友宜岳父四十多年前買下，當時僅取得地皮，沒有使用。另外，這塊地也是任美鈴在與侯友宜結婚前就繼承取得的，依據民法規定，婚前取得的財產就是繼承人的，與侯友宜一點關係都沒有，侯友宜也沒有任何權利處理這塊房子。
侯友宜昨在雲林表示，一九九二年他的兒子被燒死在車上，岳母擔心他在外面衝鋒陷陣，「一個兒子都顧不好顧到死掉」，萬一發生什麼事，女兒要怎麼辦，岳母才會幫助太太蓋房子出租，這樣也要被抹黑。
侯辦人士表示，侯友宜最在乎的是他們沒有做錯事，不是用這個牟利，卻被打成貪小利。且這間文化大學宿舍現在是租給新光物業管理，等於是二房東再出租出去。舉例，房東如果將房子出租給餐廳，能管業者要如何經營嗎？租金與新光的經營策略有關，更別提以前是四人一間，新光的經營方式改為二人或一人一間，租金才會較高。
侯的搭檔副總統候選人趙少康昨指出，民進黨就是二分事實、八分造謠；事實只有侯的家族擁有凱旋苑的房子。凱旋苑已不是學生宿舍，應該尊重市場機制，貴就不要租，壓力一大就會降價。
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