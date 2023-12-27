賴老家爭議／綠批新北市府圖測造假

綠營對於民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，展開防守反擊。民進黨發言人張志豪昨表示，請假中的新北市長侯友宜黑手依舊操控市府，從地政局長汪禮國抹黑造謠賴清德老家如幽靈房屋，到工務局圖測造假，新北市府已淪為侯友宜競總，逼公務員當政治打手。

對於侯友宜妻子任美鈴持有的文大凱旋苑，民進黨總統候選人賴清德競選辦公室昨天也批評侯友宜是「雙面包租公」，並三問侯友宜：凱旋苑每年收租多少？每年繳多少稅？為何不敢公布租約？要求侯出面說清，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。

新北市工務局日前公開發聲明，以Google map、國土測繪中心等資訊，證明賴清德老家一九七九年不存在，二○○四年房子才出現，不是既存建物，是新建築，以此判定為違建。

民進黨發言人卓冠廷表示，戶政系統上記錄清楚，一九七一年八月廿五日，中福卅一號之二拆成兩個門牌為中福八十四號及八十五號。

卓冠廷表示，根據「農業部林業及自然保育署航測及遙測分署」一九七四年到去年的空照圖，詳細比對後發現新北市府混淆了資訊，地政局和工務局僅憑一九八四年的空照圖，有清楚拍到八十五號翻修建物，卻忽略八十四號位置建物的頹傾，導致屋頂影像不清楚，加上鄰居證詞，賴的老家屋頂曾被颱風吹壞，新北市政府不該逕自認定八十四號賴的老家不存在。

卓冠廷指出，從關鍵的一九七九年航測圖看，賴清德老家是包含八十四號、八十五號，但工務局提供媒體的一九七九年空拍圖裡，整個礦區的房屋套繪定位卻往左下飄移，直接把八十四號定位到樹林。一九八六年和二○○五年的空照圖，有一點一倍比例誤差，如此低級錯誤，是否背後有長官指使，將公務員變成鬥爭工具。

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