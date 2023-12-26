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推三箭搶票…侯友宜避打柯文哲 青年政見發酵

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜表示，他當選總統要讓年輕人有一個希望和機會，他提出「青年五好康」，助你輕鬆安居、助你安心生養、助你加薪圓夢、助你學費減壓、助你公共參與。圖／截自Youtube
國民黨總統候選人侯友宜表示，他當選總統要讓年輕人有一個希望和機會，他提出「青年五好康」，助你輕鬆安居、助你安心生養、助你加薪圓夢、助你學費減壓、助你公共參與。圖／截自Youtube

總統大選進入倒數階段，藍營瞄準青年票，國民黨總統候選人侯友宜侯康配」接連鎖定國內高房價、少子化問題，推出青年購屋、課輔免學費、學生學貸免息政見，針對青年與年輕夫妻痛點對症下藥；但攻擊面為避免挺柯文哲青年票流向賴清德，對民眾黨採取「不主動出擊」策略。

選戰白熱化，青年票成為兵家必爭。民眾黨總統候選人柯文哲日前在台南、桃園、新竹、高雄大造勢，反應熱烈，讓柯營士氣大振，感受年輕族群回流。藍綠兩黨副手則陸續出席青年座談，加入爭奪年輕選票。

侯友宜十二月起陸續推出青年政見三支箭，先推出青年購屋免頭期款政見「五五五方案」；此外，延續「○到六歲國家養」政見，侯陣營也推出「六到十二歲國家顧」；接著，再祭出「學貸免利息」政見。

國民黨人士分析，侯友宜爭取年輕選民支持，衝刺階段在攻擊面仍是鎖定賴清德；對於政黨輪替、結束一黨獨大，也是在野黨共同目標，藍白方向一致。

侯友宜陣營持續推出青年政見，侯還喊出「年輕人不欠民進黨，欠的是公平正義和真心」。藍營人士分析，年輕選民不是國民黨強項，但希望透過拿出政見，給年輕選民一個有發展的未來，近期青年政見票已經在發酵。

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