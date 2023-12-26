對政治無感 青年更在意房價、薪資

二○二○大選，蔡英文總統以八一七萬票取得勝利，當時卅歲以下選民投票率提高到七成五。二○二四大選，在缺少如「反送中」的環境大事件情況下，青年動向成為藍綠白關注焦點。綜合民調來看，青年對於執政的民進黨已不若上次大選青睞，當中關鍵，在於蔡政府諸多青年政見的落實情況，讓年輕人失望。

總統大選倒數，藍綠白三腳督，在藍綠基本盤固化下，選情進入拉鋸戰，年輕人、中間選民成左右選情關鍵。相對於各政黨注重的政治議題，年輕人更在意房價、薪資等議題，也讓藍綠白到選戰後期搶當年輕人之間的「主旋律」。

高官傳緋聞 相對剝奪感強烈

蔡英文曾提出「就學挺你、居住挺你、就業挺你、創業挺你」等四大青年政見，以及社會住宅八年廿萬戶、基本工資三萬元。尤其，青年深受高房價、高房租所苦，對社會住宅政策有高度期待，寄望社宅落成，減緩居住壓力，但中央執行結果卻傳「跳票」。

此外，象徵勞權進一步制度化的「最低工資法」，日前甫獲立法院三讀通過，正式確定基本工資參採消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率議定調整幅度，被視為民進黨選前爭取年輕選票的政策利多。然而，青年未必對此有感。

一名在電商公司擔任行銷專員的王先生受訪，他自大學畢業五年多，薪資早已不是基本工資，對基本工資調漲毫無感覺，公司不會因基本工資調整替員工加薪，反而擔心物價又要上漲。他認為政府應該檢視各家公司替員工加薪的實際情況，祭出加薪的獎勵措施，這才有感。

許多勞工加薪無望，卻看到執政黨高官緋聞頻傳，不需負任何責任。王先生說，像他一樣的一般人，看了很不是滋味，相對剝奪感非常強烈；他這次選舉絕對不會投給執政黨，甚至希望執政黨立即下台。

年輕選民 厭倦地緣政治議題

根據中選會委託台大政治系教授洪永泰研究，二○二○總統大選青年選票投出高投票率，卅歲以下選民的投票率與過去選舉相比，從不到六成，提高至七成五，增加了一成五至二成；卅一至四十歲左右選民的投票率，也高出一成至一成五之間。

東海大學政治系教授沈有忠表示，上屆大選年輕人投票率高，確實受香港反送中運動等「抗中」因素影響，不過這次選舉還沒看到顯著可能推動年輕人投票的外部因素，很難預估這屆年輕人的投票行為。

沈有忠也說，一方面年輕人可能覺得兩岸現狀不是現在自己有力能改變，更關心就業、房價、薪資及學費等切身相關的議題，也可看到三陣營候選人也注意到此現象，都有提出相關政見。紐約時報月初也報導，年輕選民是台灣總統大選關鍵變數，有些人已表達厭倦地緣政治議題，相較起來更重視內政議題、住房、電信詐騙等和生計議題。

2020總統大選年輕人投票率 製表／程遠述

台灣選舉 「百分之五的戰爭」

文化大學新聞系主任莊伯仲表示，台灣多數的選舉其實是「百分之五的戰爭」，一來一往就是百分之十，廿到卅歲的年輕人是個變數，年輕人的影響力未必可以讓人當選，但失去年輕人的選票可能落選。蔡英文政府雖有些針對年輕人的政策，比如社會住宅，至於實際落成多少戶自不待言。年輕人有相對剝奪感，買不起房子、生活壓力大，蔡英文政府背負執政包袱，民進黨總統候選人賴清德代表執政黨須概括承受。

對於民調顯示，廿到卅歲年輕人較喜愛民眾黨總統候選人柯文哲，因年輕人認為柯講話直、對口味，但莊伯仲提醒，必須注意是否有沉默螺旋。

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