新聞眼／國家隊勿淪政商勾結溫床

王鴻薇當場揭發前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容承認自己協助賴清德選舉，成立社團群組、直播等網軍行徑，還試圖吸收大學學生，組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德救青年選票，民進黨選舉手段簡直「無恥」，把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，公股銀行是民進黨提款機嗎？圖／王鴻薇提供 「清廉」是民進黨高舉價值之一，然而，蔡政府執政七年多來，這個價值已被層出不窮的貪腐弊案掩蓋。在野立委提出聯合再生有關政府包庇、人事酬庸的質疑，以及公股行庫成為民進黨提款機的指控，證明在權力一把抓之下，對於什麼叫避嫌、利益迴避完全不以為意。

聯合再生當初經由政府挹注資金協助下成立，被視為綠能國家隊代表之一，但除在野立委質疑中央和地方對違反綠能承租土地契約出清持股套利的違約行為圖利放水，屏東縣民政處前處長鄭文華還轉任聯合再生要職，這樣的人事酬庸毫不避嫌，難道這是當初政府成立綠能國家隊的「附加價值」嗎？

至於有錢、有人的公股行庫更長久以來被執政黨視為選舉利器，以合庫投信前董事長林柏裕為例，他上個月才因為爭議不斷而「被請辭」下台，如今被爆出揪團找公股行庫同業加入ＬＩＮＥ群組，儘管相關行庫辯稱尊重、不過問同仁私人社交行為，問題是，如果相關行庫員工當初加入這個群組是希望同業間有機會可一起合作，試問卓榮泰及他的特助吳振榜、謝祥孟在群組扮演什麼角色，群組又為何要更名為「信賴金融」？立委提出的質疑只是剛好而已。

民進黨副總統候選人蕭美琴日前在政見會中坦言，確實有些從政同志忘了初衷，這些都是民進黨政府要承擔、改進地方。如果她的發言不是要騙選票，就請從不要把手伸進國家隊開始做起。

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