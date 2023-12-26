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王鴻薇爆：卓榮泰坐鎮信賴金融 挺綠選戰

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰朱漢崙／台北報導
國民黨立委王鴻薇（圖）昨指出，在有合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等公股銀行董事到分行經理的群組「信賴金融」，不是討論金融政策，而是討論怎麼幫賴清德拉票，群組裡還有民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰及其兩個助理吳振榜、謝祥孟。記者胡經周／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）昨指出，在有合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等公股銀行董事到分行經理的群組「信賴金融」，不是討論金融政策，而是討論怎麼幫賴清德拉票，群組裡還有民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰及其兩個助理吳振榜、謝祥孟。記者胡經周／攝影

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會爆料，民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨選舉活動，群組名單包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等高層，上到董事下至分行經理。王鴻薇質疑，在卓榮泰坐鎮下，全面綠化公股銀行，民進黨人要貸款，這些人敢不給？

王鴻薇說，有份前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容是林柏裕八月十一日將一名應徵工作的大學生找到辦公室，請學生報名民進黨培訓課程，指使學生至學校Call群組、找新人支持民進黨。

她質疑，民進黨試圖吸收大學生組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德拉青年選票；把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，公股銀行是民進黨提款機嗎？卓榮泰幫賴清德成立網軍與社團，濫用公家資源選舉，賴清德應出來面對。

根據王鴻薇資料，信賴金融群組內有卓榮泰及卓的特助吳振榜、謝祥孟。卓榮泰回應，信賴金融是結合全台各地從事金融業支持賴清德的基層幹部跟人員所組成的自發性群組，目的是支持賴清德競選二○二四年總統，提供基層金融人員心聲；這個群組成員沒有任何金融機構高層首長，從不涉募款，絕非綠金，更遑論養網軍。

第一銀行昨指出，三位分行經理人回覆總行，這個群組成立一年多，當初加入群組主要是希望公股金融同業間有好的機會可合作，消息傳出後，這些經理人擔心自己被貼政治標籤已主動退出群組，並不涉及到底支持藍或綠。

據了解，這些經理人是因為一場餐會相繼加入這個群組，群組名稱在今年才改名「信賴金融」。據指出，這個群組成員有不少是由合庫投信前董事長林柏裕揪團參與。

合庫金控昨回應，尊重同仁政治立場，不過問同仁公務時間外政治活動。彰化銀行表示，經總行詢問相關當事人，皆表示加入群組為私人社交，與銀行無關。

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