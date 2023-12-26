專家觀選／潘思亮：開放移工 對準最缺工產業

明年將選出新總統，希望政府能夠了解，台灣的觀光需要「被知道」。疫情這幾年，台灣觀光已走向精緻化，但這些改變需要好好的被行銷出去，這也涉及台灣如何定義自己。

我經常說，台灣是「亞洲隱藏的寶藏」，外國對台灣的了解還很片面，若要吸引觀光客來台，不能單純靠補貼國外旅客，也不能光倚賴陸客或只在意觀光客數量，補貼經費用來推廣行銷，能把產業的餅做大。

台灣觀光已走向高質化，連美食也不只有夜市，已開發出在地觀點的美食評鑑「五百盤」，這些民間都在做，政府的任務是要讓世界都知道，且在服務業缺工的大環境下，要求一千萬的觀光人次並不現實。

產業缺工問題，我建議政府要精準式的開放移工到最缺工的產業，不管是服務業、製造業，都一視同仁。

比台灣更保守的日本，在大膽針對缺工的飯店、餐飲、長照等產業開放移工後，疫後復甦是觀光業在領導。

大家都知道台灣最缺工的產業是什麼。以飯店來說，基層打掃清潔工作平均年齡六十歲左右，這不是待遇問題，而是真的沒有年輕人要做；若在產業中找出最缺工崗位開放，在飯店業也不過就是幾千個職缺，對台灣是百利而無一害。

甚至，台灣可以開放外國人來台學中文，並給予兼職工作的權利，在現今外國人到大陸意願偏低情況下，台灣可以重新建立世界的中文學習中心。台灣多了素質高的學生，除了學中文，也能教英文，對發展雙語國家也增加人力資源。

（晶華國際酒店集團董事長潘思亮口述，記者林海整理）

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