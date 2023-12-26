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水利會意見表達會 綠前中常委黃金春挺侯友宜

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜（前左二）昨在立委林文瑞（前左）、立法院前院長王金平（前右二）、前桃園水利會會長黃金春（前右）陪同下一起出席全國水利會意見表達會，最後跟17個農田水利會代表一起比出支持3號的手勢。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（前左二）昨在立委林文瑞（前左）、立法院前院長王金平（前右二）、前桃園水利會會長黃金春（前右）陪同下一起出席全國水利會意見表達會，最後跟17個農田水利會代表一起比出支持3號的手勢。記者蘇健忠／攝影

「挺侯康全國後援總會」總會長、立法院前院長王金平昨晚為國民黨總統候選人侯友宜舉辦「水利會意見表達會」，受邀出席的民進黨前中常委、前小英後援會長黃金春喊出希望侯友宜當選總統。侯友宜承諾，為了農民生活，一定會為大家拚，把水利會拚還給農民。

第二場總統候選人電視政見發表會今天下午二時登場。侯友宜昨出席「水利會意見表達會」指出，台灣以農立國，民進黨卻對最弱勢的農民不夠關心，每次下鄉都碰到農民反映，水利會被收回、改為官派後，灌溉溝渠雜草沒在除，先調水利會的水給工業區用，管理得零零落落，農民因此受害；他承諾當選將歸還水利會給農民。

黃金春表示，他一輩子為了民進黨，以為民進黨一定會支持農民、弱勢，結果農民最後卻被民進黨欺負、出賣。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 王金平

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