選戰筆記／賴清德老家爭議 找不到止血辦法
賴清德老家違建爭議，讓選戰溫度上升，藍白陣營都找到選戰施力點，群起圍攻。此議題延燒，正值目前藍綠民調呈打平、膠著階段，除了在野黨自信心提升，更令支持者大有起風之感。相形之下，賴清德陣營還糾結在不拆與公益信託的爭執，看不到有效止血辦法。
賴清德老家違建，已遭網友盡情kuso，形成熱議話題，再加上牽扯到賴清德過去擔任台南市長期間的南鐵東移強拆案的爭議，形成賴清德就算在法理上站得住腳，在情感上也未必能獲得民眾的普遍支持。
面對在野黨的死咬、乘勢追擊，賴清德於第一場電視政見會提出擬將老家違建交付公益信託，同時借力反擊侯友宜大群館出租和柯文哲的農地爭議。
然而，賴清德計畫將老家交付公益信託的提議，除了法理上的複雜度，也馬上遭質疑：到底違建能否交付公益信託？此一問題湧現出正反說法，讓選民一時之間難以釐清事件全貌，止血力道恐怕不如預期。
由於賴止血不成，在野黨本周對於賴老家違建繼續窮追猛打，綠營在輿論攻防上處於防守，甚至出現由發言人系統代打，賴清德本人不再正面回應的狀況，或許期待候選人不煽風點火，輿論發燒的勢頭便能逐漸平息。
距大選投票已不到廿天，綠營持續處於被動，明顯對選情不利；若果民調已被在野追平，仍續打保守牌，恐怕氣勢上已先示弱，更可能在最後被追打成滿頭包。就看賴清德如何確保不失血過多，防止轉為不可逆的劣勢。
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