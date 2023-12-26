柯文哲宣傳車損恆春古城門 駕駛送辦

民眾黨正副總統候選人柯文哲及吳欣盈宣傳車，前晚行經國定古蹟恆春古城西門弧形城口時，駕駛未注意城門限高，車頂卡在城門口內動彈不得，警方獲報協助該車輪胎洩氣脫困，後依違反文資法將該名駕駛函送法辦，民眾黨屏縣黨部對此致歉。

警方表示，該輛民眾黨宣傳車前晚6時許行經恆春鎮古蹟西門，駕駛未注意城門限高2.1公尺，經過城門時，車廂頂棚遭卡住、進退兩難，警方到場後，依過往經驗先將輪胎洩氣、降低高度後，即讓車輛脫困。

因為恆春古城為國定古蹟，該車頂疑造成古蹟磚石受損，警方依涉違反文資法帶駕駛回警局製作筆錄，後續將函請屏縣文化資產保護所實地會勘，依違反文資法案函送屏東地檢署偵辦。

警方指出，恆春古城西門弧形城門近5年4次遭車輛撞擊或卡住，呼籲駕駛行經該路段，應注意車輛高度、寬度及內輪差等，避免發生事故。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先說，對於宣傳車恐造成古蹟損壞，已主動聯繫屏東縣府，後續將積極處理與善後，呼籲外地來遊客及鄉親，注意恆春古城門有高度限制，對於此事件造成社會大眾關切，在此致歉。

商品推薦