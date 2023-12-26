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決戰府城 藍綠白搶路權衝選票

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄周宗禎／台南報導
國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜，明年1月5日將在台南花園夜市與謝龍介、鍾沛君主持造勢大會，台南競選總部透過短片傳遞訊息。圖／下載短片畫面
國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜，明年1月5日將在台南花園夜市與謝龍介、鍾沛君主持造勢大會，台南競選總部透過短片傳遞訊息。圖／下載短片畫面

總統大選倒數，藍、綠、白決戰府城，先上演搶路權辦正副總統候選人造勢。民進黨申請到國民黨競總前方海安路黃金地段，下月12日選前之夜造勢；國民黨則改到花園夜市、提前在同月5日辦造勢；民眾黨安排9日到台南車隊掃街最後衝刺。另，3個陣營昨天也隔空交火居住正義等議題，選情白熱化。

台南中西區與北區交界的海安路段，位於市中心，路寬又筆直，國民黨侯友宜台南競選總部表示，原預定1月10日在競總前海安路與成功路口辦造勢大會，因路權1月5日至12日已被民進黨申請，改到花園夜市，正副總統候選人侯友宜、趙少康、前總統馬英九等大咖都會到場，韓國瑜首度當主持人，和不分區立委候選人謝龍介、台北市議員鍾沛君一起主持。

被民進黨陣營搶得路權，謝龍介說，沒申請到就換地點，花園夜市寬廣，緊鄰海安路，也是上選的造勢地點。

民進黨賴清德台南競選總部指出，總統候選人賴清德是台南人，選前勢必要在台南辦最後1場造勢大會，為了喬定每個大咖時間，及主舞台的搭建等須2天，因此申請該路段路權1周，原欲在10日舉辦，因時間喬不攏而改到12日，會預做規畫與安排交通情形。

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈日前已到台南中西區尊王路造勢，也是該黨首場六都大型造勢，後續柯文哲預計9日到台南車隊掃街。

近期藍白陣營南下造勢催票，頻頻以台南爐碴案、政務官員涉收賄等弊案猛攻綠營，對此，賴清德台南競總總幹事蔡筱薇等人以「推出藍白耶誕驚嚇大禮包」主題開記者會，質疑謝龍介名下數筆土地建物是炒房元凶，另批民眾黨副總統候選人吳欣盈不食人間煙火。

謝龍介回應，賴清德台南競總此舉無法轉移、改變賴濫蓋違章建築的事實。民眾黨南市黨部主委蔡宛秦反擊，「要戰什麼酒，民進黨更該檢討為何整黨上下如此熱愛喝花酒」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 謝龍介 賴清德 柯文哲 韓國瑜 趙少康 鍾沛君 居住正義

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