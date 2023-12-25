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支持者總統宣傳車卡恆春古牆 民眾黨縣黨部主委致歉

中央社／ 屏東縣25日電
民眾黨正副總統候選人的宣傳車不慎卡在國定古蹟恆春古城西門弧形城口內動彈不得，該名駕駛詢後遭違反文資法函送；民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，會主動聯繫縣府商談後續處理，對於恐有造成古蹟損壞的疑慮，向大家致歉。圖／警方提供
民眾黨正副總統候選人的宣傳車不慎卡在國定古蹟恆春古城西門弧形城口內動彈不得，該名駕駛詢後遭違反文資法函送；民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，會主動聯繫縣府商談後續處理，對於恐有造成古蹟損壞的疑慮，向大家致歉。圖／警方提供

昨晚台灣民眾黨支持者的正副總統宣傳車誤入卡在古蹟恆春西門。民眾黨屏東縣黨部主委林育先今天發布訊息致歉，並表示會主動聯繫屏東縣政府，看後續需怎麼處理與善後。

這起交通事故案，經轄區恆春警分局員警協助下順利排除。對於恐造成古蹟損壞疑慮，造成社會大眾關切，林育先除了致歉，並呼籲外地到訪遊客，恆春古城門有高度限制，若有高度疑慮車輛避免通行，以免發生卡城門情形。

屏東縣政府文化資產保護所表示，初步釐清這部宣傳車由民眾黨支持者駕駛，疑撞落一處內磚牆，將追究後續責任。恆春古城是國定古蹟，由文化部文資局主管，全案依文化資產保存法送辦，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

有百年歷史的恆春古城是全台最完整城門，創建1875年（清光緒元年），有東門、北門、西門、南門，已登錄為國定古蹟，目前僅北門與西門可通行，通行高度約2公尺，勉強能通行小客貨車以下車型。

位於恆春老街上的西門城門，旁邊有猴洞山公園有步道可散步遊憩，傍晚可見美麗金色夕照。一旁西門廣場是居民日常生活休閒去處，另外也是電影「海角七號」場景之一，是遊客來墾丁遊玩時必訪景點。

昨晚在恆春鎮西門廣場舉行的「民眾開講」，發生柯文哲支持者宣傳車疑誤判西門高度，一度卡在城門口。

2024選舉 2024總統選舉 恆春 國定古蹟 文化資產 台灣民眾黨 柯文哲

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影／柯文哲宣傳車卡恆春西門國定古蹟 駕駛遭違反文資法函送

誤判高度！柯文哲改裝宣傳車卡恆春西門 疑毀損國定古蹟司機好尷尬

柯文哲平安夜恆春開講 指以前做票是停電、現在直接剪掉44秒

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