支持者總統宣傳車卡恆春古牆 民眾黨縣黨部主委致歉

昨晚台灣民眾黨支持者的正副總統宣傳車誤入卡在古蹟恆春西門。民眾黨屏東縣黨部主委林育先今天發布訊息致歉，並表示會主動聯繫屏東縣政府，看後續需怎麼處理與善後。

這起交通事故案，經轄區恆春警分局員警協助下順利排除。對於恐造成古蹟損壞疑慮，造成社會大眾關切，林育先除了致歉，並呼籲外地到訪遊客，恆春古城門有高度限制，若有高度疑慮車輛避免通行，以免發生卡城門情形。

屏東縣政府文化資產保護所表示，初步釐清這部宣傳車由民眾黨支持者駕駛，疑撞落一處內磚牆，將追究後續責任。恆春古城是國定古蹟，由文化部文資局主管，全案依文化資產保存法送辦，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

有百年歷史的恆春古城是全台最完整城門，創建1875年（清光緒元年），有東門、北門、西門、南門，已登錄為國定古蹟，目前僅北門與西門可通行，通行高度約2公尺，勉強能通行小客貨車以下車型。

位於恆春老街上的西門城門，旁邊有猴洞山公園有步道可散步遊憩，傍晚可見美麗金色夕照。一旁西門廣場是居民日常生活休閒去處，另外也是電影「海角七號」場景之一，是遊客來墾丁遊玩時必訪景點。

昨晚在恆春鎮西門廣場舉行的「民眾開講」，發生柯文哲支持者宣傳車疑誤判西門高度，一度卡在城門口。

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