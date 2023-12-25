趙少康批執政黨外交失當 痛失9個邦交國

「以前只要是丟了一個邦交國，外交部長的位置恐怕就不保，但現在反而都老神在在！」國民黨副總統候選人趙少康25日出席行憲紀念日外交感恩茶會致詞時如此表示。前外交部長楊進添也認同表示，台灣口口聲聲說自己是主權國家，但若缺乏其他國家承認的話，很難算數。

國旗失蹤了

國民黨副主席夏立言表示，舉行行憲紀念日感恩茶會的原因就是，憲法是我國的根本大法，不僅總統要按照憲法宣誓就職，法律也要遵循憲法，然而行憲紀念日當天，民眾卻只知道現在聖誕節。

他進一步指出，無論是國民黨於台中市舉辦「侯康後援總會」中台灣造勢大會，或者是民眾黨於屏東造勢，都能看到國旗飛舞，反觀執政黨造勢卻缺乏國旗在場，令人感慨。

不與中國來往

趙少康接續上台致詞，現場即響起熱烈的掌聲與歡呼。他說，過去擔任環保署署長時，就曾到巴西出差，當時前大使就安排自己跟美國環保署長會面，交換雙方對環保的看法，任內前後也跟十幾個國外部長級的人物見面，這其實都有賴這些外交人員的辛苦安排。

「外交是內政的延長，但現在國家卻遇到很大的外交困難，」趙少康指出，執政黨8年來都跟中國老死不相往來，執政期間丟了9個邦交國，以前我國丟了一個邦交國，外交部長的位置恐怕就不保，但現在卻好像無所謂。他強調，政府因為政策偏誤造成現在這樣的結果，後續也不願意更改方向，盼未來能為台灣外交打開一片新天地

受到外交人員歡迎

楊進添也認同表示，這次聚會非常有意義，也有許多外交部退休的同事，一生都從事外交工作。他感慨說，外交人員要維繫跟增加邦交國都非常不容易，但現今外交局勢卻變得無所謂，其實執政黨口口聲聲宣稱台灣是主權國家，但如果缺乏其他國家支持，恐怕很難自己說的算。

趙少康因為行程需求，必須提前離場，在他離開時，不少外交人員上前與趙少康握手，不僅喊著「加油」、「高票當選」等鼓勵，更有人直接稱其為「副總統」，場面一度相當擁擠。

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