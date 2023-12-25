柯盈恆春造勢…批黨政軍就是媒體 柯籲監票

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈昨晚到屏東恆春造勢，柯文哲批政府控制媒體，以前說黨政軍退出媒體，現在看起來黨政軍就是媒體，「以前作票就是停電，現在直接剪掉四十四秒就好了」，他呼籲這次選舉請大家報名參加監票部隊，防止被作票作掉。

柯文哲造勢活動吸引不少支持者不畏落山風強勁風勢熱烈參與，柯文哲大進場後表示，以前他也支持民進黨，但執政八年來，以前國民黨沒解決的問題，民進黨也沒解決，貪汙沒解決，「國民黨吃相還好看一點，但民進黨也不怕你說啦！不是整碗捧去，是整個都吃光光」。

柯文哲指出，現在抱怨沒有用，全台希望政黨輪替超過百分之六十，政黨輪替有兩個，民進黨換下來，國民黨上去、還是民眾黨？二○○○年到現在，台灣政黨輪替三次，台灣有什麼改變？差不多，唯有民眾黨能為台灣帶來新政治新文化。

柯文哲呼籲支持者多跟長輩解釋，為什麼長輩對他的支持度低，因為長輩沒用網路，年輕人看網路，長輩每天看電視，他晚間回家看電視「一台罵我就算了，每台都在罵我，罵到我都在懷疑我是共產黨，太離譜了」，這場選舉最大問題，「每天說你民調最差，講到大家會怕」。

柯文哲感謝並授旗給扛「阿伯氣球」的志工，從富貴角燈塔走到恆春花十五天，「一個人走得快、一群人走得遠」，每個人都要付出一點點，累積起來就變大進步，志工也宣布「阿伯氣球」將從恆春出發，走向總統府。

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