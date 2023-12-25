趙蔣屏東吸票…蔣萬安：這次很團結 有信心勝選

國民黨副總統候選人趙少康昨到桃園為黨籍立委站台，隨即趕到屏東恆春、東港造勢，與台北市長蔣萬安合體拜票。趙少康說，在恆春時看到現場滿坑滿谷的人，進場時民眾拚命抓他手，「我的手到現在還有點伸不直」，民眾的熱情讓他非常感動。

「民進黨做這麼糟，我想半天，想不到一件好事；經濟弄不好，貧富差距大，剛畢業的年輕人起薪不高，丟了九個邦交國，內政詐騙猖獗，連中研院學者、警察都被騙…」，趙少康在桃園重砲批民進黨「老狗玩不出新把戲」，現在沒招了再喊抗中保台，呼籲選民用選票給民進黨教訓。

他到東港東隆宮與台北市長蔣萬安合體。蔣萬安說，在東港造勢大會上看到滿滿屏東鄉親非常熱情，感受到民眾對於民主要制衡、政黨要輪替充滿渴望與高度期待，剩下廿天要投票，大家團結氣勢高昂，就差那麼一點，大家拚一下，「沒有哪裡是永遠的艱困選區，每個地方都有機會翻轉，看到大家這次很團結、氣勢高昂，有信心可以勝選。」

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