聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙蔣屏東吸票…蔣萬安：這次很團結 有信心勝選
國民黨副總統候選人趙少康昨到桃園為黨籍立委站台，隨即趕到屏東恆春、東港造勢，與台北市長蔣萬安合體拜票。趙少康說，在恆春時看到現場滿坑滿谷的人，進場時民眾拚命抓他手，「我的手到現在還有點伸不直」，民眾的熱情讓他非常感動。
「民進黨做這麼糟，我想半天，想不到一件好事；經濟弄不好，貧富差距大，剛畢業的年輕人起薪不高，丟了九個邦交國，內政詐騙猖獗，連中研院學者、警察都被騙…」，趙少康在桃園重砲批民進黨「老狗玩不出新把戲」，現在沒招了再喊抗中保台，呼籲選民用選票給民進黨教訓。
他到東港東隆宮與台北市長蔣萬安合體。蔣萬安說，在東港造勢大會上看到滿滿屏東鄉親非常熱情，感受到民眾對於民主要制衡、政黨要輪替充滿渴望與高度期待，剩下廿天要投票，大家團結氣勢高昂，就差那麼一點，大家拚一下，「沒有哪裡是永遠的艱困選區，每個地方都有機會翻轉，看到大家這次很團結、氣勢高昂，有信心可以勝選。」
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言