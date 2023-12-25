房地爭議…賴批陷害地方官員 柯諷被謊言淹沒

民進黨總統候選人賴清德昨天再批評民眾黨總統候選人柯文哲農地爭議，他表示柯文哲說這塊地購買時，上面就有鋪柏油，但農地要交易、變更地主時，上面不能有東西，若有東西，政府不會准許交易，所以柯文哲這一席話，是在陷害地方政府官員，好像說地方政府官員放水。

賴清德還批柯一塊農地剝四層皮，但特定農地良田是不能變更的，這塊農地不但「種出遊覽車」，未來還會變更地目，大發利市；更離譜的是，被發現後，柯文哲說忘記有這塊七百坪的土地。賴問台下，大家如果有一間七十坪的房子會忘記嗎？如果七十坪的房子都不會忘記，七百坪的土地怎麼會忘記呢？

賴清德昨晚回到台北，再度開火批柯表示，大家都是台灣這塊土地的主人，相信鄉親不會接受這種破壞農地、炒地皮又不願認錯的候選人。

對於萬里老家陷入違建爭議，該區中幅里里長謝嘉陽具名發出公開信，拜託大家不要再惡意汙衊礦區的房子跟賴家，讓礦區百姓早日回歸平靜，賴清德表示，希望社會大眾尊重礦區民眾生活安寧的權利。

【記者林銘翰／台北報導】有關民進黨總統候選人賴清德承諾，願意把萬里老家房子交付公益信託，民眾黨總統候選人柯文哲昨天質疑，賴清德的萬里老家違建是「幽靈建築」，沒有建照、使照跟產權，是要信託什麼東西？柯還說，現在已經「看不到賴清德」，因為賴已經「被謊話淹沒」。

柯文哲昨晚在ＫＰ ＴＶ提出靈魂拷問。針對名下擁有的新竹農地，柯文哲表示，從空拍圖就可以看出，自己的父親買來的時候，上面就已經鋪有柏油，而且正在刨除瀝青和水泥，新竹市環保局後來也說，經過勘查後沒有發現掩埋事業廢棄物，如果名嘴側翼再亂講，「小心我們告你」。

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