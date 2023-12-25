選戰筆記／藍營求勝 顧韓粉也要拉郭粉

民眾黨總統候選人柯文哲前晚在岡山號召韓粉、郭粉和柯粉舉辦大造勢，拉攏韓郭二人及韓粉、郭粉的用意不言可喻。韓粉、郭粉，成了藍白必爭之地。但就在柯「蹭韓」的同時，國民黨不分區立委候選人韓國瑜正在台北凱道替自家總統候選人侯友宜賣力助選，正牌「韓家軍」的表態，再明顯不過。

早在藍白談整合之際，柯文哲就坦言曾動念「柯韓配」；藍白破局前夕，柯三天兩頭登門郭台銘家醞釀柯郭結盟，更直呼郭是「戰友」；距離大選不到廿天，柯文哲左蹭韓粉、右拉郭粉，甚至重提「若當初韓國瑜擔任他的市政顧問，現在副手搭檔應該是他」，看在柯副手吳欣盈眼裡，情何以堪。

韓國瑜上周六在凱道造勢致詞時，特別點名幾十名到場的直播主，感謝他們以行動支持國民黨，同時提到有不少高雄市民自掏腰包北上力挺，會後又在臉書喊話支持者全力支持侯康配，就是為了不讓柯文哲吃韓粉豆腐；國民黨副總統候選人趙少康昨天發言，也順勢要大家「分清楚哪些是冒牌韓粉」。

然而，對侯康而言，藍軍「該歸隊的都已歸隊」，接下來除了北部固票、南部拓票，還要再找回流失的藍營選票，郭台銘的態度十分關鍵。

郭台銘自宣布不登記參選總統後直奔國外散心，十二月初返台後，又傳出他人在東南亞。這段期間包括侯友宜、趙少康、立法院前院長王金平，公開或私下都頻頻對郭喊話；國民黨主席朱立倫說過程有任何不滿都怪他；侯友宜也說，未來要借重郭的長才，歡迎他加入團隊。只是，藍營要角雖頻喊話，仍無法與郭取得聯繫。

近期幾份民調顯示，侯康與賴蕭差距拉近，若要超車，除了靠藍軍整合，經濟選民及觀望中的選民，更要極力爭取，而這些不少是郭台銘隱性支持者。藍軍萬事俱備，就看「東風」郭台銘一念之間。

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