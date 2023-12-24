激戰區鬆綁禁柯令？ 朱立倫：一定是跟侯康配在一起
藍白不合，國民黨曾祭禁柯令，不准自家立委候選人找民眾黨總統候選人柯文哲站台，不過傳出為拚席次最大化，激戰區可能鬆綁禁令。國民黨主席朱立倫今天表示，每一個激烈選區都是全力以赴，在野都知道要團結所有力量，但總統大選是競爭的，在如此情況下國民黨要跟母雞完全站在一起爭取選票，一定要跟侯友宜、趙少康的「侯康配」配合，全力支持侯康配。
昨侯友宜凱道聚集8萬人，朱立倫宣示第九局開打，朱立倫今天在國民黨板橋東區立委候選人葉元之造勢活動受訪說，第八局打得非常好，大家把所有朋友團結在一起，不管什麼藍，都是中華民國藍，他們從落後到追平，最後第九局一步一腳印，每一球、每一個動作都非常重要，他直言民進黨一定會出奧步，防守得好、團結努力，爭取每一張選票，海內外朋友都要回來投票，就能團結勝選。
柯文哲昨在高雄活動指出，如果當時前高雄市長韓國瑜願意接市政顧問「如果來副總統搭檔就是他」被認為是蹭韓；朱立倫說，韓市長跟不分區立委組成最強團隊，全力在各地幫侯康配加油，在野力量要團結支持侯康配，不然會便宜賴蕭配。
朱立倫也在致詞時痛批，民進黨的民意代表都是都黨意代表，昨天在凱道8萬民眾不畏風雨來相挺侯友宜、趙少康，今天是平安夜，台灣要平安，人民才能有「侯康」，最後關鍵時刻，每一票都重要，目前兩邊打成平手，最後就是要拚大家的投票率，「票催出來才是我們的」。
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