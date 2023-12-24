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綠營評估戰況：兩倒戈傷士氣 未見骨牌效應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨前省諮議員黃文峯、太保市前市長黃麗貞前天現身表態支持侯友宜，民進黨嘉義縣黨部將在選後召開評委會處理違紀問題。記者黃于凡／攝影
民進黨前省諮議員黃文峯、太保市前市長黃麗貞前天現身表態支持侯友宜，民進黨嘉義縣黨部將在選後召開評委會處理違紀問題。記者黃于凡／攝影

接連兩天，有民進黨前省諮議黃文峯、高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘公開力挺國民黨總統候選人侯友宜，民進黨南部輔選幹部表示，嘉義「黃家班」近年與民進黨漸行漸遠，早已有跡可循，做出挺侯友宜的政治動作並不意外，黨內也早有準備；蔡崇銘政治屬性本就屬於淺綠，評估會挺侯是個人情義相挺成分較大，並未出現組織整批帶槍投靠狀況；兩事件不諱言對基層士氣有打擊，但未出現骨牌效應，對整體選情不至於有太大影響。

嘉義綠營人士表示，嘉義黃家班成員在二○一八年縣長選舉時，和嘉義縣前縣長張花冠一起支持議長張明達角逐縣長，對抗陳明文支持的翁章梁，自此就和陳明文系統壁壘分明，包括去年嘉義縣長選舉時，黃家班也沒有挺翁章梁，還因違紀輔選，多位成員被民進黨中評會停權處分。

綠營人士說，如今嘉義陳明文系統仍是主流，既然不挺陳，很自然地就站到對手陣營了。

該人士指出，黃家班在地方不見得要靠民進黨才選得上議員等基層民代，反而是這回支持侯友宜，對國民黨會是一個利多，不單是這回拓展藍營在嘉義縣組織實力，下屆立委選舉，國民黨更多了個合作選項，能一併解決嘉義縣找不到人選舉窘境。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 黃文峯 民進黨

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