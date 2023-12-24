聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠營評估戰況：兩倒戈傷士氣 未見骨牌效應
接連兩天，有民進黨前省諮議黃文峯、高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘公開力挺國民黨總統候選人侯友宜，民進黨南部輔選幹部表示，嘉義「黃家班」近年與民進黨漸行漸遠，早已有跡可循，做出挺侯友宜的政治動作並不意外，黨內也早有準備；蔡崇銘政治屬性本就屬於淺綠，評估會挺侯是個人情義相挺成分較大，並未出現組織整批帶槍投靠狀況；兩事件不諱言對基層士氣有打擊，但未出現骨牌效應，對整體選情不至於有太大影響。
嘉義綠營人士表示，嘉義黃家班成員在二○一八年縣長選舉時，和嘉義縣前縣長張花冠一起支持議長張明達角逐縣長，對抗陳明文支持的翁章梁，自此就和陳明文系統壁壘分明，包括去年嘉義縣長選舉時，黃家班也沒有挺翁章梁，還因違紀輔選，多位成員被民進黨中評會停權處分。
綠營人士說，如今嘉義陳明文系統仍是主流，既然不挺陳，很自然地就站到對手陣營了。
該人士指出，黃家班在地方不見得要靠民進黨才選得上議員等基層民代，反而是這回支持侯友宜，對國民黨會是一個利多，不單是這回拓展藍營在嘉義縣組織實力，下屆立委選舉，國民黨更多了個合作選項，能一併解決嘉義縣找不到人選舉窘境。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言