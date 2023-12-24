侯康凱道大造勢 侯友宜哽咽：贏回中華民國

總統大選決戰衝刺，藍綠白昨陸戰拚場。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨晚在總統府前凱道大造勢，前正副總統馬英九、蕭萬長現身，象徵傳承侯康。看到現場人潮溢出景福門，藍營縣市長及議長到場力挺，藍軍大團結拚勝選，侯友宜哽咽表示，「我絕對不會流眼淚，但一定贏回中華民國！」

國民黨凱道造勢昨晚在寒風細雨中登場，但澆不熄支持者的熱情，主辦單位宣布八萬人參與，侯康和國民黨主席朱立倫在支持者簇擁下進場花了十分鐘。侯友宜致詞時火力全開表示，民進黨總統候選人賴清德竟稱「中華民國是神話」，賴鄙視中華民國，看不起中華民國憲法，不值得當中華民國的總統。

侯批賴縱容新潮流 就是同流合汙

總統大選決戰衝刺，國民黨昨晚在凱道舉行「台灣平安、人民侯康」造勢活動，現場雖飄著細雨但擋不住支持者的熱情，揮舞國旗高喊凍蒜。記者林伯東／攝影

侯也說，他記得賴清德任立委時曾當面公開稱讚他是嫉惡如仇、掃黑的除暴英雄，現在選舉就說他和黑金站一起。反倒賴被人說他們黑金，裝傻當作沒聽到，「賴清德縱容新潮流，就是同流合汙！」民進黨包庇犯罪，讓貪汙的結構繼續走下去，政府就倒了，人民完全對政府失去信心，最大的期待就是要換政府。國民黨不分區立委候選人韓國瑜說，民進黨執政下，「大官快樂，人民辛苦」，國民黨重返執政，「一定讓大官辛苦，人民快樂」。

賴中台灣催票 砲火全開打侯轟柯

民進黨總統候選人賴清德昨天出席環島拼圖活動台中場，支持者高喊「凍蒜」力挺。記者余承翰／攝影

民進黨總統候選人賴清德四天三夜拼字環島今回防北部，最後壓軸將與副手搭檔蕭美琴在北市合體。賴清德昨在中部縣市造勢大談政見，主張廿二縣市心連心、手牽手，共同向前走一百步，看到現場民眾同心協力拼出「德」字，他強調，每個人不但是拼圖的主角，也是守護台灣民主主角，「少了一票，台灣民主及主權就有可能受影響」，他要拜託鄉親，團結合作守護台灣民主。

賴清德深入中台灣催票，也改變策略砲火全開打侯轟柯，批國民黨總統候選人侯友宜說多照顧年輕人，溫仔圳卻不捨得拿出來蓋社會住宅，只規畫二一○○戶，若沒能力，就讓賴清德來做。他也轟民眾黨總統候選人柯文哲家是真正違建，炒作農地，特定農地不能變更，只能農地農用，柯等以後變更地目賺大錢，先當停車場賺錢，他邀柯公益信託，柯也不敢回答。

柯進軍高雄 向韓粉柯粉郭粉喊話

民眾黨總統候選人柯文哲昨偕副手吳欣盈在新竹市體育館大造勢，現場擠滿支持者，柯文哲父母（前排右一、右二）全程與會。記者潘俊宏／攝影

柯文哲昨北南大造勢，穩住新竹家鄉基本盤，新竹體育館造勢大會人潮爆滿，柯感性說道「故鄉在哪，心永遠就在哪裡」，強調不會辜負大家期待。柯昨晚以「韓粉、柯粉、郭粉高雄大集合」為號召營造氣勢，主辦單位宣稱現場湧入逾五萬人，柯大進場走了近半小時，現場旗海飄揚，柯痛批民進黨黑金，要大家不可以把民進黨寵壞。

針對農地爭議，柯文哲說，當年買的時候好像就已鋪混凝土，裡面有什麼東西，也是在二○○八年以前的人做的，指控他就要拿證據，不要隨便講講。

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