聽新聞
test
0:00 / 0:00

白營三粉造勢 柯文哲：韓當時若任顧問 副手就是他

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
民眾黨總統候選人柯文哲（中）昨在新竹市體育館舉辦大造勢活動。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（中）昨在新竹市體育館舉辦大造勢活動。記者潘俊宏／攝影

「韓粉五虎將」陳清茂昨晚在高雄替民眾黨總統候選人柯文哲舉辦三粉（柯郭韓）大造勢，柯文哲表示，最近找過前高雄市長韓國瑜好幾次，提及當時他在擔任台北市長，民進黨新潮流要搶韓國瑜北農總經理的位置，他有找韓當市政顧問，連辦公桌都準備好，結果韓沒來，若當時有來，現在副總統搭檔應該是韓國瑜。

柯文哲說，人生就是單行道，常不知道選哪一條路，他跟韓國瑜是老朋友，兩人聊了很多，聊到多年前在北市府，因新潮流要搶韓國瑜北農位子，後來邀請韓留市政顧問，「連辦公室都找好了」，結果新潮流說兩人交情這麼好怎麼能信任？韓國瑜為了不為難他而婉拒，「如果有來，那現在副總統搭檔應該是韓國瑜了」。

柯文哲說，他跟韓國瑜對台灣未來都有一些看法，要做的事情很多，「大家現在忙選舉，選完也會帶民眾黨立委去拜訪韓國瑜，大家有共同理念，絕對會支持韓國瑜」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 韓國瑜 陳清茂

延伸閱讀

柯文哲高雄岡山造勢湧入五萬人 高喊「不可以把民進黨寵壞 」

曝當年連辦公室都準備好 柯文哲：若韓國瑜接市政顧問 今就是副總統搭檔

批綠營不分區推出人選是派系妥協產物 韓國瑜再嗆王義川每天耍寶

柯文哲新竹大造勢人潮不散 體育館外千人爭睹「阿北」

相關新聞

侯康凱道大造勢 侯友宜哽咽：贏回中華民國

總統大選決戰衝刺，藍綠白昨陸戰拚場。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨晚在總統府前凱道大造勢，前正副總統馬英九、蕭萬長...

賴皮寮內部典雅「是花園別墅」

民進黨總統候選人賴清德身陷萬里老家違建風暴，賴清德老友廖英熙在臉書個人專頁貼出三年前受邀前往參觀賴清德位在新北市萬里老家...

新聞眼／造勢要撼動人心 才能開拓票源

選戰進入倒數衝刺期，但今年選戰氣氛冷，藍綠白昨分別在北中南舉行大型造勢，希望激出選民的熱情。過去台灣有幾場經典的大型造勢...

賴清德稱「中華民國是神話」 侯友宜批：沒資格當總統

國民黨凱道造勢今晚登場，國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨總統候選人賴清德竟稱「中華民國是神話」，賴鄙視中華民國，看不起...

「別只紀念礦工，也要照顧勞工」 工鬥遊行：3黨不及格 賴最傲慢

總統大選倒數三周，上千名勞工昨大集結，從中正紀念堂遊行至凱道，遊行隊伍抵達凱道時，更突襲拋擲煙霧彈，場面一度緊張。多個勞...

曝當年連辦公室都準備好 柯文哲：若韓國瑜接市政顧問 今就是副總統搭檔

「韓粉五虎將」陳清茂今晚在高雄替民眾黨總統候選人柯文哲舉辦三粉（柯郭韓）大造勢，現場湧入五萬人以上，柯文哲致詞時表示，人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。