白營三粉造勢 柯文哲：韓當時若任顧問 副手就是他

「韓粉五虎將」陳清茂昨晚在高雄替民眾黨總統候選人柯文哲舉辦三粉（柯郭韓）大造勢，柯文哲表示，最近找過前高雄市長韓國瑜好幾次，提及當時他在擔任台北市長，民進黨新潮流要搶韓國瑜北農總經理的位置，他有找韓當市政顧問，連辦公桌都準備好，結果韓沒來，若當時有來，現在副總統搭檔應該是韓國瑜。

柯文哲說，人生就是單行道，常不知道選哪一條路，他跟韓國瑜是老朋友，兩人聊了很多，聊到多年前在北市府，因新潮流要搶韓國瑜北農位子，後來邀請韓留市政顧問，「連辦公室都找好了」，結果新潮流說兩人交情這麼好怎麼能信任？韓國瑜為了不為難他而婉拒，「如果有來，那現在副總統搭檔應該是韓國瑜了」。

柯文哲說，他跟韓國瑜對台灣未來都有一些看法，要做的事情很多，「大家現在忙選舉，選完也會帶民眾黨立委去拜訪韓國瑜，大家有共同理念，絕對會支持韓國瑜」。

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