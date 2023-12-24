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中台端牛肉 賴清德要打造「均衡台灣」

聯合報／ 記者丘采薇／南投報導
民進黨總統候選人賴清德（中）昨天出席環島拼圖活動台中場，支持者搶著與他握手。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）昨天出席環島拼圖活動台中場，支持者搶著與他握手。記者余承翰／攝影

為了解決台灣長期南北、東西部資源不均的問題，民進黨總統候選人賴清德這次特別在每一個縣市都提出在地政見，目標打造「均衡台灣」，希望台灣均衡發展。

賴清德昨天一早到南投，喊出「一個吸引，兩大升級，八大計畫」政見，要在南投這個「台灣的心臟」打造「健康旗艦計畫」。他表示，一個吸引是吸引好人才，他將支持中興大學南投分部大學城建置計畫。兩大升級是「觀光大升級」及「醫療大升級」。

賴清德表示，上次陪民進黨立委蔡培慧參與立委補選，就發現南投的垃圾問題，要推動觀光，垃圾問題一定要解決，他未來會協助地方政府跟鄉鎮公所，不要讓垃圾問題影響觀光。

賴清德也支持部立南投醫院在兩年內從區域醫院升格到重度及急重症醫院，讓患者不用再支付更高的交通及住宿費去外縣市就醫，也節省治療寶貴時間。

賴清德也批評國民黨立委馬文君在立法院阻擋軍事建設，「尤其是潛艦興建，馬文君用盡一切力量阻擋，還把軍事機密洩露給第三國」，台灣面臨中國威脅，一定要提升自己的力量，展現決心，他認為根本解決馬文君阻擋預算的問題，就是讓民進黨立委候選人蔡銘軒當選。

賴清德到台中後，特別在「搖擺州」端牛肉，宣示將打造五大建設，包括產業、交通、文化、社宅及醫療，他也強調，為了因應中彰投生活圈的人口成長，未來八年，預計興建五萬兩千戶社會住宅。傍晚賴清德到新竹縣，宣示未來他將繼續加碼擴大對客家族群的照顧，讓中央地方攜手打造「世界新竹，宜居城市」，包括蓋社宅、及穩定新竹用水。

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