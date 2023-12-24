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高雄大掃街搗深綠票倉 又有民進黨人士挺侯

聯合報／ 記者宋原彰蔡世偉王勇超／高雄報導
國民黨總統候選人侯友宜（右二）昨深入南台灣，在高雄寺廟參拜與車隊掃街拉票。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右二）昨深入南台灣，在高雄寺廟參拜與車隊掃街拉票。記者劉學聖／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨天直搗深綠票倉高雄掃街，並與青年座談爭取年輕族群選票。民進黨籍高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘昨現身力挺，高舉ＯＫ手勢，力挺三號侯友宜，這是繼前天侯在嘉義造勢有綠營黃文峯力挺，昨日再度有綠營人士公開相挺，讓地方為之振奮。

侯友宜昨到高雄拜票，民進黨籍高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘也在同場合現身，高舉ＯＫ手勢，力挺三號侯友宜，蔡崇銘在高雄鹽埕區擔任過四屆里長，地方人脈不少。侯友宜說，對方沒分顏色與黨派，單純認為做不好就要政黨輪替，就由他來為台灣爭取好日子。

侯友宜表示，這幾十年來他為這片土地打拚，要讓人民過更好生活，看到美髮店、小吃攤的人都跑出來為他加油，「南部人有夠熱情，我好感動」，證明所有人民都想把做不好的政黨換下來。若當選總統，不只政黨輪替，「壞事情要清一清」，高雄人要的不只基本工資調到三萬三千元，最重要是不要用肺面對空汙。

稍晚侯友宜與青年對談，他說，年輕人不敢結婚生小孩，因買不起房，物價一直波動，薪水追不上物價，尤其很多高雄人去北部讀書落地生根，但買不起房，這個年代變成年輕人沒有夢，所以他推出免頭期款的一千五百萬元政策。

針對民進黨副總統候選人蕭美琴政見發表時，砲轟國民黨過度依賴中國經濟，民進黨才是守護蔡英文的穩定外交路線。侯友宜說，「小英的外交路線，就是走國家斷交的路線」，兩岸變成兵凶戰危，孩子面臨上戰場風險，完全是錯誤路線，他要走台灣的中間路線，讓兩岸穩定發展。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 黃文峯

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