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新聞眼／造勢要撼動人心 才能開拓票源

聯合報／ 記者周佑政
民進黨總統候選人賴清德（右二）日前展開環島拼字造勢。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德（右二）日前展開環島拼字造勢。記者余承翰／攝影

國民黨昨晚舉行「台灣平安、人民侯康」凱道造勢活動，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、國民黨主席朱立倫一同進場。記者林伯東／攝影
國民黨昨晚舉行「台灣平安、人民侯康」凱道造勢活動，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、國民黨主席朱立倫一同進場。記者林伯東／攝影
「韓粉五虎將」陳清茂昨晚在高雄岡山替民眾黨總統候選人柯文哲舉辦三粉（柯郭韓）大造勢，主辦單位宣稱現場湧入五萬人以上。記者劉學聖╱攝影
「韓粉五虎將」陳清茂昨晚在高雄岡山替民眾黨總統候選人柯文哲舉辦三粉（柯郭韓）大造勢，主辦單位宣稱現場湧入五萬人以上。記者劉學聖╱攝影

選戰進入倒數衝刺期，但今年選戰氣氛冷，藍綠白昨分別在北中南舉行大型造勢，希望激出選民的熱情。過去台灣有幾場經典的大型造勢，迄今仍令人記憶猶新，包括二二八牽手護台灣、「紅衫軍」十月圍城，民眾因認同活動理念，自發性、熱情的參與，用具體行動展現民意，而綜觀近期各陣營選戰活動，無論藍綠，卻都催不出昔日的熱情。

二○○四年總統大選年，陳水扁尋求連任並發起「和平公投」，民進黨在二二八和平紀念日，發起百萬人牽手護台灣活動。當時全台灣有超過兩百萬民眾參與，北起基隆和平島，南至屏東佳冬，以牽手方式相連五百公里，高呼「愛和平、反飛彈」。

陳水扁第二任期，扁家親信貪腐弊案層出不窮，曾任民進黨主席的施明德號召紅衫軍倒扁運動。二○○六年十月十日國慶日，「反貪腐總部」發動「天下圍攻」，超過百萬人紅衫軍環繞博愛特區，氣勢磅礡地大喊「阿扁下台」。

二○○八年大選前夕，馬英九啟動為期十八天的Long Stay計畫，配合區域特性，參訪在地各行各業，實際體驗農漁民、勞工朋友的辛勞。馬不只成功引領選戰議題，也將自己送進總統府。

蔡英文二○一二競選總統雖然失利，但選舉過程蔡陣營發起「三隻小豬」募款活動，最終募集到十四萬隻「小豬」，開啟選戰小額募款旋風，而透過群眾募款選舉，也成功凸顯民進黨與當時仍「家大業大」的國民黨耗費鉅資選舉形成對比。

今昔對照，賴陣營啟動環島拼字「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，訴求「選對的人」，但賴清德在過程中時而大打抗中牌，時而攻擊侯友宜柯文哲房產爭議，讓選戰主軸分散；藍營凱道萬人造勢，主打「台灣平安、人民侯康」，與選戰兩大主軸戰爭與和平、反貪腐沒有交集。柯文哲在高雄舉辦「三粉大造勢」，要召集柯粉、韓粉、郭粉，柯主打超越藍綠，到頭來卻要爭取「藍軍」，自相矛盾。

總統大選拚陸戰，氣勢絕不能輸人，但各陣營光靠造勢動員比陣仗、拚人氣，頂多能鞏固既有支持者；而光靠隔空對罵、光喊口號，也無法感動中間選民，藍綠白最後關頭衝刺選票，最後比的還是誰最能拿出感動人心的訴求，才是外拓選票的關鍵。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜

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