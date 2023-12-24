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專家觀選／司改應讓人民有感

聯合報／ 口述／政治大學法律學系副教授廖元豪　整理／記者林孟潔
司法改革是候選人不得不面對的議題，民眾十分在乎司法公正與否、效率高不高。　本報資料照片
司法改革是候選人不得不面對的議題，民眾十分在乎司法公正與否、效率高不高。　本報資料照片

司法改革是候選人不得不面對的議題，民眾不會關注艱澀的法律理論或制度，卻十分在乎司法公正與否、效率高不高，政府當務之急是朝國人有感的方向對症下藥，解決司法信任度低的問題。

現今檢察官隸屬於行政院法務部，檢察官主動偵查辦案容易引來「政治辦案」、「濫權」的批評，尤其約談政治人物，極易有爭議，也難以辦到大官。

有總統候選人提出重啟特偵組，值得討論及思考，我國確實需要設計一個脫離現行體制的單位來辦案，比一般檢察官體制更具獨立性，杜絕政治影響力，恢復國人對司法的信心，此獨立組織不一定非得是過往的特偵組，細節可再研擬討論。

近年司改重點放在國民法官，但民眾參與僅限重大刑案，占司法案件極少部分，且國民法官不免俗會被職業法官引導，對於改變整體司法形象及效率沒有太大效果。

但關說、賄賂極度傷害民眾對司法的信任，二○一七年全國司改國是會議曾決議增訂妨害司法公正罪，禁止關說、施壓司法，力保司法獨立，免於被外力干預，法案卻遲遲未送入立法院，如此司改共識，無論藍綠都應該無條件支持。

檢察官、法官人數及待遇與民眾訴訟權益也息息相關，民眾不滿意司法效率不彰，原因包括案件多、司法官人數不夠，近年院檢不少人轉行當律師，人愈少就愈辛苦，使司法效率更加惡化，民眾不滿意，司法官也案牘勞形。

政府應增加司法官人數，讓檢察官、法官能花更多時間在案件上，這是相對來說比較能讓民眾有感的事情。

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