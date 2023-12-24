「別只紀念礦工，也要照顧勞工」 工鬥遊行：3黨不及格 賴最傲慢
總統大選倒數三周，上千名勞工昨大集結，從中正紀念堂遊行至凱道，遊行隊伍抵達凱道時，更突襲拋擲煙霧彈，場面一度緊張。多個勞團組成的工鬥指出，藍綠白三組總統候選人的勞動政見都不及格、都在擺爛，其中就屬執政的民進黨總統候選人賴清德最傲慢，對於勞團的部分訴求只會複製、貼上回應。
工鬥七大訴求包括是否願改善低薪、勞工退休如何保障、是否增加國定假日、不要再讓消防殉職、健全長照禁止奴工、是否提供雇主職災費率、是否降低工會組織門檻等。
現場也在三名總統候選人頭像貼上「不及格」標誌，賴清德特別被貼上「最傲慢」的冠軍標誌。隨後遊行隊伍從中正紀念堂出發，抵達凱道時，突襲對著總統府方向擲出大量煙霧彈，場面一度緊張。近日和資方有爭議的中華快遞企業工會、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會隨後更轉往民進黨部靜坐陳情，呼籲賴清德不要只紀念過去的礦工，也要照顧當前辛苦的勞工。
遊行聯合總指揮、桃園市產業總工會理事長朱梅雪批評，三名候選人回應都滿差勁、不及格，尤其是勞保年金改革，多數勞工退休保障不足，三人都只說要撥補，但撥補不能解決勞保財務問題。而蔡英文總統說的基本工資提升到三萬元也跳票了，民進黨完全執政八年，若要解決問題，實際上是可以解決的，但很遺憾，大家看到執政黨只有選舉到了才想到勞工。他強調，工鬥不推薦任何一組總統候選人。
遊行聯合總指揮、新竹縣產業總工會理事長劉興德也說，距大選剩三周，可是三名候選人對勞工政策的回應仍讓人不滿意。
昨天遊行也與「工人行腳鬥總統」隊伍會師。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會秘書長林昶志批評，賴清德除了低薪問題有給部分承諾，其它六大訴求幾乎都不及格。
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