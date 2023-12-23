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萬里老宅內部曝光！「台灣槍王」曝賴清德曾接待他們走一趟小山城

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萬里老宅內部曝光！「台灣槍王」曝賴清德曾接待他們走一趟小山城

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
賴清德在萬里故居客廳，接待廖英熙一行，屋內陳設十分簡單。圖／廖英熙提供
賴清德在萬里故居客廳，接待廖英熙一行，屋內陳設十分簡單。圖／廖英熙提供

民進黨總統候選人賴清德身陷萬里故宅違建風波，也引起很多人好奇屋內的陳設，有「台灣槍王」之稱的彰化縣伸港鄉「怪怪貿易股份有限公司」董事長廖英熙，3年多前，即與多位好友應賴清德邀請前往拜訪，在陳設簡單的客廳裡，聆聽賴悲傷的故事，他認為違建形成是很多因素造成，選舉應該「拚經濟，不要鬥政治」。

廖英熙是全國玩具槍協會創會會長，從事玩具槍設計與製造近四十年，生產的高階玩具槍被美國西點軍校、台灣陸軍當訓練用槍，產品外銷70國，博得「台灣槍王」美名；廖英熙並在彰化縣小英之友會擔任顧問團副總團長，他是在陸戰隊服役，3年多前，還曾與賴清德一起慰問陸戰隊突擊艇翻覆艇的罹難士兵家屬。

賴清德因萬里故居違建在選舉期間飽受攻擊之際，廖英熙本月9日在個人臉書中，提到他3年多前，曾與五位好友一起到賴清德小時候的萬里故居參觀，賴清德雖然貴為副總統，仍以地主身分親自接待。

廖英熙說，賴清德的故居雖然經過整修，但其實很簡單，他帶領大家在客廳參觀，並在屋外石桌聊天，傾聽聆聽他礦工父親早逝的悲傷故事；賴清德還指著一棵小榕樹說，這是他小時候遊戲的地方，爬到樹上就是最大的樂趣，如今這棟小榕樹已長成大樹。

廖英熙說，賴清德還帶他們在周遭走一圈，距離家屋約3分鐘路程，就是礦坑出入口，賴清德親自說出心裡的痛，回憶小時候放學回家就怕看到草𥱊及白布，這些場景是間隔一小段期間，又會重複出現，「這是多麼悲傷的故事」。

他說，他幾年來的了解，賴清德在金錢上是有極大的潔癖，待人以誠嚴守分際。他在臉書也不掩飾，希望賴清德當選總統，帶動政府施政的能量發展國家經濟並將不良的政客及貪官趕出國家體制。

不過，他今天上午接受本報採訪時，則相對低調，表示不願捲入政治漩渦。但也強調，違建的形成有許多因素與背景，希望外界要有同理心，不要過度攻擊賴清德萬里故里，選舉應該是回歸正能量，「拚經濟，不要鬥政治」，帶領台灣走向國際舞台，這是他對有候選人共同的期待。

廖英煕等人到賴清德萬里故居參觀。圖／廖英熙提供
廖英煕等人到賴清德萬里故居參觀。圖／廖英熙提供
距賴清德故居約3分鐘路程，是礦坑入口。圖／廖英熙提供
距賴清德故居約3分鐘路程，是礦坑入口。圖／廖英熙提供
賴清德陪同廖英熙等人在萬里故居周遭參觀。圖／廖英熙提供
賴清德陪同廖英熙等人在萬里故居周遭參觀。圖／廖英熙提供
賴清德陪同廖英熙等人在萬里故居前石桌，敘說他悲慯故事，爬旁邊小榕樹是他小時候僅有的樂趣，現在小樹長成了大樹。圖／廖英熙提供
賴清德陪同廖英熙等人在萬里故居前石桌，敘說他悲慯故事，爬旁邊小榕樹是他小時候僅有的樂趣，現在小樹長成了大樹。圖／廖英熙提供

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