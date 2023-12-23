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酸她們「根本總統保母」！名醫看完政見會舉4字讚：趙少康大勝

聯合新聞網／ 綜合報導
名醫沈政男看完副總統政見會後，認為國民黨副總統候選人趙少康（中）表現亮眼，直呼「趙少康大勝」。記者林俊良／攝影
名醫沈政男看完副總統政見會後，認為國民黨副總統候選人趙少康（中）表現亮眼，直呼「趙少康大勝」。記者林俊良／攝影

2024大選進入政見發表環節，昨（22）日迎來副總統電視政見會。對此，精神科醫師沈政男點出，民進黨副總統候選人蕭美琴的中文演講，缺少了英語粉飾後，口才及台風便與蔡英文不相上下，令人催生睡意，且除了台美外交與同婚，蕭對於其他議題不夠熟悉。反之，國民黨副總統候選人趙少康的表現十分亮眼，甚至讓他直呼「趙少康大勝！」

沈政男在臉書發文分享，蕭美琴對於疫情與疫苗的認識及解讀相當膚淺，僅以感謝美國捐贈台灣疫苗模糊帶過。沈政男點出，事實上武漢疫情剛爆發之際，中國向世界求援捐贈口罩物資時，民進黨只有賴清德贊成捐口罩給大陸，然而賴一路走來受蔡英文、蘇貞昌的影響，沈政男表示，若是賴蕭配當選，「賴清德的中美台三岸政策就會被蕭美琴，也是間接被蔡英文牽著鼻子走，而她們才是所謂總統的保母！」

反觀對手趙少康，沈政男大讚，「趙少康其實是正副總統候選人六人裡最會講的」。沈政男進一步說明，很多人不喜歡趙少康，他自己在年輕時也敬而遠之，但過了四十年，趙少康只因侯友宜的一句話，就願意出來幫忙打拚，實在令人敬佩，且在藍白合協商期間，趙不僅集思廣益努力促成，破局後也毅然挺身而出，沈政男特別舉「公忠體國」四字形容趙少康。

針對2024大選，沈政男直呼感慨萬千，他認為時代變遷很快，例如反核議題若是不與時俱進，停留在以往的意識形態，很容易就被大眾淘汰，「民進黨現在就是如此」。接著沈又舉台獨為例，新潮流那套他自是倒背如流，由於從前參加小型讀書會總被灌輸那些講法，但現在很明顯就是政治意識剛啟蒙的大學生程度。而據趙少康所提，他身邊好多人都因肺癌過世，沈表示，「可見空污已經比核安更讓大家害怕了，但民進黨的能源政策仍是停留在三十年前。」

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 蕭美琴 選情評論

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