當選要借重蕭、盈長才 趙少康：不像民進黨一黨一派

國民黨副總統侯選人趙少康與中六選區立委侯選人廖偉翔今到台中水湳市場拜票，不少攤商還放下生意，排隊等合影。針對日本學者小笠原提到侯康要翻盤，需有外部因素或突發事件，趙少康說，選民會做最明智的決定，對蕭美琴與吳欣盈昨天辯論的表現，他說「都很稱職」也是好的人才。

小笠原認為台灣在野黨要翻盤，可能需要依靠突發事件、醜聞爆料或外部影響。趙少康說，現在侯康急起追，「再努力吧！」趙認為國內對手候選人是競爭者，也不是敵人，是政治上的競爭者，大家提出最好的政見，就看選民到底要選誰。民進黨已做了8年，大家滿意嗎？如果滿意就繼續支持民進黨，有65%的人是不滿意的，如果不滿意就要集中選票才能下架民進黨，分散的話，就達不成下架民進黨的目標，要看最主要的目的是什麼。

趙少康說，侯康如當選，兩岸一定和平，絕不會像現在搞得兵凶戰危，經濟一定會比現在繁榮，政治一定比現在清明，孩子有更好的未來，就訴求選民，選民會作最理智的決定。

中部有媒體記者涉遭中共褔建省委員會官員指示，製作不實民調，台中地檢署以涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法聲請羈押，法院裁定記者收押禁見。

趙少康說，現在各種民調都有，是否可靠的民調，要看是否公布樣本數、誤差值等資料，甚至問卷題目都應公布，如果按照統計的方法來作，不管誰作，答案應該一致，這種比較可靠。如果突然跑出一個民調，沒聽說的單位，或政黨公布自己的民調，也奇怪的，那聽聽就好了。

趙昨提到當選後，可以借重吳欣盈與蕭美琴的長才，媒體問到這有經過黨內同志討論嗎？趙少康說，這不需要經過黨內同志，因侯友宜說，要廣納人才，就不用明顯分黨分派，只要做的好的人就歡迎，都希望一起來，讓台灣更好，不像民進黨限於一黨一派，黨裡面分派，派裡面還爭權奪利，把國家搞得一塌糊塗。

至於他昨天的辯論，他不好意思地說，因為一直批評賴清德，一時口誤，他要鄭重再說一次，侯友宜是他的老闆、他的老大，侯友宜未來一定是好總統，因口誤，他說自己昨天只能算勉強過關。

媒體提到網路批評吳欣盈讀稿還讀不好，趙少康則不認為如此。他說吳是第一次參選，但也把理念主張講得蠻清楚，包括主權基金、二軌外交、地球暖化問題與努力。蕭吳都很稱職，每人有每人的長處，視也尊重對手。 國民黨副總統候選人趙少康，今與立委候選人廖偉翔到水湳市場拜票，攤商送吉祥物。記者陳秋雲/攝影 國民黨副總統候選人趙少康，今與立委候選人廖偉翔到水湳市場拜票，遇到不少粉絲。記者陳秋雲/攝影

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