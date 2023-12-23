吳欣盈政見會被靜音5分鐘 柯文哲嘆：哪裡出錯該說清楚

副總統政見發表會昨登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈時間未用完，更被公視靜音5分鐘，民眾黨總統候選人柯文哲今受訪回應，吳很正經講政見沒當成CALL IN節目，被靜音哪裡出錯都應說清楚，至於政見，他和民進黨最大不同就是，民進黨都用說的口號很多。

柯文哲今至平鎮、龍潭掃市場，並為推出的立委候選人賴香伶催票，對於吳欣盈昨低頭看稿及時間未用完表現，柯回應，吳表現算沉穩，很正經在講政見，沒有當成CALL IN節目，而講完就講完，也不會想要湊時間塞滿。

至於柯的政見會被民視消失44秒畫面，而吳的也被公視靜音5分鐘，會不會覺得被操作，柯表示，不知如何說，被剪掉44秒那件事，民視應該說明到底發生什麼事，認為他們沒那麼故意要剪掉，但應該說明清楚，專業問題專業解決，哪裡有問題說清楚就好。而被靜音5分鐘也應該說清楚是哪裡出錯，總統副總統政見發表會，如果硬體還會出錯也很糟糕，做事太不認真。

而民進黨副總統候選人蕭美琴說，柯很多政見都是民進黨已經在做，像外交政見及路線，柯指出，民進黨和他最大的不同，就是民進黨都是用說的，他都是用做的，例如蓋公宅他是實際蓋完，民進黨口號很多但都是規畫中，停在那沒有認真做。

媒體詢問蕭美琴在政見會上認錯說民進黨有做不好的地方，這樣對選情是否有加分，柯表示，說反省改進，但民進黨最大特色就是有反省沒改進，嘴巴講講而已後面還不是繼續。

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