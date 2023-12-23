柯文哲持分農地停車場開挖 恢復為農用

民眾黨總統候選人柯文哲持分的新竹市農地違規作為停車場使用，柯文哲昨請人進場開挖水泥塊。柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，柯文哲沒有炒地皮的意圖，也沒有違反居住正義的問題，會依法完成恢復農用。農舍及停車場收租共一二○萬元，將全數捐給新竹市政府社會局。

引發爭議的農地位於新竹市水利路，屬特定農業區農牧用地，約七百坪，由六名地主共同持有，柯文哲持分廿四分之五，由於被爆料農地未農用，還被發現作為停車場出租給旅行社停放十多輛遊覽車，柯指示車輛全數移走，昨進場刨除鋪面。

新竹市府限期卅天改善，民眾黨新竹黨部主委李國璋則協助柯文哲處理，昨找來大型機具開挖並邀媒體見證，李國璋也拿出航照圖強調，柯文哲等人在二○○八年七月購入農地，二○○七年九月就已是停車場，他說，「柯文哲的原則就是一切盡速依規辦理。」

民進黨發言人張志豪表示，民眾黨面對農地殺手柯文哲，竟還有敢談居住政策，柯文哲日前發表農業政策宣示「守護農地」根本就是說一套做說一套。柯不僅遭踢爆持分特有農地區農牧用地違法作為停車場使用，長達十五年違法收租逾二千萬元暴利，昨天開挖農地還挖到鋼筋等事業廢棄物，證明這塊農地經過刨鋪不僅不能恢復農用，良田可能從此被扼殺，簡直是農地蟑螂、農地殺手。

柯文哲農地爭議，外界質疑違背居住正義，黃珊珊表示，柯文哲從政後大力推動居住正義，這塊農地二○一六年時，蔡英文選總統被質疑家族名下很多土地，柯文哲當時就表明一定是家族買的，當時柯也有告訴外界，柯爸爸希望他回去當醫生，所以柯文哲爸爸有幫柯買土地，這件事情從來沒有隱晦或避諱過。

黃珊珊表示，農地違規使用情況，當然不是柯文哲所樂見，柯文哲沒必要炒作土地，也沒炒作土地動機，當初農地是柯家長輩基於「有土斯有財」觀念請柯文哲買下，當然沒違背居住正義。

商品推薦