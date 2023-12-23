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趙少康秀「賴皮寮」228坪權狀 蕭批消費礦工

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
副總統候選人政見發表會昨晚登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪發言中，狂轟民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議。圖／截自公視直播
副總統候選人政見發表會昨晚登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪發言中，狂轟民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議。圖／截自公視直播

副總統候選人政見發表會昨晚登場，國民黨副總統候選人趙少康火力全開，猛轟民進黨總統候選人賴清德近期深陷的萬里「賴皮寮」爭議，趙秀出該地土地權狀，稱有二二八坪，批賴「擇惡固執」。民進黨副總統候選人蕭美琴反駁，趙少康所言是在消費礦工。

趙少康表示，賴皮寮二二八坪，有看過這麼大的工寮？批賴有三騙，賴稱礦區完成居住權手續後就捐出來，知道礦區多大？整個礦區居住權通通完成，怎麼可能？以他對行政權的了解，送到各政府部會去忙都一年了，三年都完成不了，這是緩兵之計。

趙提到，公益信託不是捐，受益人還是賴自己，這是障眼法。他到澳洲、美國看過舊礦區，都是保持原樣，現在怎麼看得出來是工寮，懷念礦工辛苦？這叫移花接木。他說他也秀出了中廣董座辭職書，只是沒簽名，問賴什麼時候捐？要等到什麼時候？不要用移花接木的障眼法轉移焦點。

趙更批賴固執，是擇惡固執，南鐵東移時，合法房子拆光光。他當年選台北市長時，被當時的謝長廷攻擊他在內湖的一塊地很值錢，他當時直接捐出去，那是十幾個朋友合買，還一個個賠錢。

蕭美琴反駁，在這場選戰當中，比攻擊國籍還要更誇張的事也是不少，包括消費早年礦工居住困境的這個問題，另外「副總統監督總統」，以及說她是美國派來「監軍」未來的賴總統，這些主張也讓人感到莫名其妙。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 賴皮寮 蕭美琴 政見發表會

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