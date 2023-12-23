能源核電／蕭續推能源轉型 趙轟開倒車

能源議題攸關國家安全，民眾關心穩定供電，淨零排碳也是國際目標，藍綠白副總統候選人昨發表能源主張，國民黨趙少康表示，民進黨二○五○淨零排放做不到，連中研院前院長李遠哲都生氣，蔡英文二○二四就卸任，二○二五後的事管不到，要算帳都不知道找誰算。民進黨蕭美琴肯定蔡總統推動能源轉型，並質疑藍營核能立場反覆。民眾黨吳欣盈則提醒，台灣是製造大國，減碳如果做不好，恐被踢出國際供應鏈。

趙少康昨在政見會提到，他以前也反核，地球暖化嚴重，他的父母、秘書因肺腺癌過世，一堆年輕朋友不抽菸也罹癌，都跟空汙有關，二○二五能源政策徹底失敗。蕭美琴也許不知，台電去年賠五千億，都是民脂民膏，錯誤政策比貪汙更可怕，美日法等國都認為二○五○年，核能的設施發電量是現在的三倍，民進黨非要跟潮流唱反調。

蕭美琴表示，二○五○年淨零排放，這是台灣身為國際社會一份子，應該要有的責任與義務，蔡總統上任推動了台灣第一次的能源轉型，全面加速再生能源發展，提供產業所需的綠電，更讓綠電的發電量於去年超過核電。未來將繼續推動第二次的能源轉型，要發展多元的綠能，再加上深度的節能、科技的儲能，以及智慧的電網，預計二○三○年，再生能源發電的比例將提高到三成，超越燃煤發電，加速電力系統去碳，接軌國際的共識。

吳欣盈認為，綠色金融轉型在未來的台灣是很重要的，政府應擴大投資綠色基礎設施，開創綠色零碳商機，加速台灣淨零轉型，並利用綠色金融進行淨零外交，將台灣打造為亞太資產管理中心，二○五○淨零碳排是風險也是機會，未來超過三成出口產品都會被課稅，台灣要做好碳定價，不要被剝兩層皮，以歐盟的碳關稅來說，台灣的產值衝擊超過五百億，超過一千九百家相關廠商被影響。

針對蕭美琴指侯友宜過去反核、現在擁抱核電政治人物的理念和主張，不能只為選舉。侯友宜競辦發言人王敏旭指出，蕭美琴所指為了選舉其實是賴清德，賴清德宣布參選後，就從「非核家園」改變為「核能緊急使用」、「政府未來不排除核能」，蕭美琴不就是重重的往賴清德臉上打一巴掌？

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