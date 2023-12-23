民生社福／趙組經濟內閣 吳提主權基金

台針對經濟和貧富差距問題，藍綠白副總統候選人昨在政見發表會各自表述。國民黨趙少康問民進黨蕭美琴知不知道現在一塊雞排、一杯珍奶漲到多少錢？民眾黨吳欣盈批評經濟像一攤死水，需要透過接軌國際來打通水路，民眾黨就是台灣的水電工。

趙少康表示，他跟黨籍總統候選人侯友宜當選後將組「經濟內閣」，現在一塊雞排漲到九十元、一杯珍奶一百元，執政者說經濟成長率多少，老百姓感受不是這樣，這是切實感受，痛苦指數上升。

吳欣盈表示，她的政見核心是打造美好台灣從經濟著手，讓綠色及數位雙軸轉型，將國際的人才、資金、解方、發展機會都帶來台灣，才能打造台灣與全民的繁榮未來，她也主張成立主權基金，指愛爾蘭、挪威、日本等國都利用主權基金投入社會福利政策，來面對高齡化的社會問題，國家不能老想著從人民身上拿錢，要靠自己賺錢來造福人民。

藍白夾攻聚焦經濟問題，蕭美琴表示，如果藍白贏了，好不容易逐漸擺脫對單一市場的依賴，又要走回頭路鎖回中國。但是現在全世界的主要工業國，都在去風險化，極力降低對中國的依賴，加上中國經濟危機重重，青年失業率高漲，台灣重新走回依賴中國經濟的老路，真的是對的嗎？侯友宜說最大的籃子也要放雞蛋，但最大的籃子，若破了洞而且暗藏風險，還要把更多雞蛋放進去嗎？

針對社福議題，藍白也齊轟民進黨。趙少康表示，民進黨執政承諾的社會福利，侯康當選後全都保留且還要加碼，民進黨笑前總統馬英九喜歡舉數字，自己卻舉出一堆冷冰冰數字，如果執政這麼好，為何六成選民希望換黨執政？

吳欣盈也說，台灣被稱為詐騙之島，幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達二千億元，快要可以再撥兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。

蕭美琴表示，賴蕭配提出每年補助私立大專院校學生三萬五千元的學雜費，逐步落實教育平權的理念。對手一開始批評這是大撒幣，但很快也就採納了此政見，甚至還繼續加碼，顯然他們也感受到台灣社會對公平正義的期待。

商品推薦