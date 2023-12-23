聽新聞
test
0:00 / 0:00

民生社福／趙組經濟內閣 吳提主權基金

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰歐陽良盈／台北報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／翻攝udn直播
民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／翻攝udn直播

台針對經濟和貧富差距問題，藍綠白副總統候選人昨在政見發表會各自表述。國民黨趙少康問民進黨蕭美琴知不知道現在一塊雞排、一杯珍奶漲到多少錢？民眾黨吳欣盈批評經濟像一攤死水，需要透過接軌國際來打通水路，民眾黨就是台灣的水電工。

趙少康表示，他跟黨籍總統候選人侯友宜當選後將組「經濟內閣」，現在一塊雞排漲到九十元、一杯珍奶一百元，執政者說經濟成長率多少，老百姓感受不是這樣，這是切實感受，痛苦指數上升。

吳欣盈表示，她的政見核心是打造美好台灣從經濟著手，讓綠色及數位雙軸轉型，將國際的人才、資金、解方、發展機會都帶來台灣，才能打造台灣與全民的繁榮未來，她也主張成立主權基金，指愛爾蘭、挪威、日本等國都利用主權基金投入社會福利政策，來面對高齡化的社會問題，國家不能老想著從人民身上拿錢，要靠自己賺錢來造福人民。

藍白夾攻聚焦經濟問題，蕭美琴表示，如果藍白贏了，好不容易逐漸擺脫對單一市場的依賴，又要走回頭路鎖回中國。但是現在全世界的主要工業國，都在去風險化，極力降低對中國的依賴，加上中國經濟危機重重，青年失業率高漲，台灣重新走回依賴中國經濟的老路，真的是對的嗎？侯友宜說最大的籃子也要放雞蛋，但最大的籃子，若破了洞而且暗藏風險，還要把更多雞蛋放進去嗎？

針對社福議題，藍白也齊轟民進黨。趙少康表示，民進黨執政承諾的社會福利，侯康當選後全都保留且還要加碼，民進黨笑前總統馬英九喜歡舉數字，自己卻舉出一堆冷冰冰數字，如果執政這麼好，為何六成選民希望換黨執政？

吳欣盈也說，台灣被稱為詐騙之島，幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達二千億元，快要可以再撥兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。

蕭美琴表示，賴蕭配提出每年補助私立大專院校學生三萬五千元的學雜費，逐步落實教育平權的理念。對手一開始批評這是大撒幣，但很快也就採納了此政見，甚至還繼續加碼，顯然他們也感受到台灣社會對公平正義的期待。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 吳欣盈 政見發表會

延伸閱讀

讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手

吳欣盈政見主張健保點值1:1 成立主權基金照顧人民

副總統候選人政見發表會落幕 趙少康接受媒體提問

政見發表會口誤 趙少康連說3次澄清：侯友宜是我的老大、我的老闆

相關新聞

趙少康：貪腐成民進黨DNA 蕭美琴：有些同志忘了初衷

副總統候選人政見發表會昨晚登場，藍綠針對民進黨八年執政貪腐議題交鋒，國民黨副總統候選人趙少康批評，貪腐已成民進黨ＤＮＡ，...

觀察站／老金童鬥戰貓 公主獨腳戲

副總統電視政見會昨晚登場，國民黨副總統候選人趙少康展現「政治老金童」戰力，從戰爭與和平、民進黨執政貪腐兩大軸線發動攻勢，...

新聞眼／賴、柯「擠牙膏」才吐實 爭議如影隨形

總統大選白熱化，近來民進黨總統候選人賴清德與民眾黨總統候選人柯文哲雙雙陷入房地產爭議中，朝野連日相互批評，但賴、柯陣營面...

「老家信託」 藍營轟賴清德說謊

民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議延燒，賴在政見會「拆彈」宣布有前提交付公益信託，不過仍遭藍白陣營齊聲質疑。國民黨立院...

消防員、工鬥陳抗 綠與弱勢疏遠

選戰倒數，藍綠都鎖定警消與勞工選票，過去與社運團體關係密切的民進黨，二度完全執政後，卻與社會弱勢漸行漸遠。消防員工作權益...

趙少康轟賴清德 台灣和平的恐怖分子

副總統候選人政見發表會昨登場，藍綠在兩岸議題交鋒。國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德自稱台獨工作者，任何職位不會改變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。