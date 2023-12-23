趙少康轟賴清德 台灣和平的恐怖分子

副總統候選人政見發表會昨登場，藍綠在兩岸議題交鋒。國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德自稱台獨工作者，任何職位不會改變，至於美國為何請蕭美琴來當副手，是不放心賴清德，賴是台灣和平的恐怖分子。民進黨副總統候選人蕭美琴強調，中華民國的國旗，每天都在總統府升起，選擇賴蕭配，會努力捍衛台海的和平，印太也會和平。

趙少康昨在首輪發言就火力全開，針對不在場的民進黨總統候選人賴清德開轟，指賴曾在立法院跟行政院說自己是台獨工作者，不會在任何職位改變，賴清德不認同中華民國，才是台獨，蕭美琴也曾說「我們不再認同自己是中華民國」，現在又變中華民國守護者。趙向賴蕭喊話「我們是真正擁護中華民國，有名有實；你們掏空中華民國，有名無實」。

蕭美琴先恭維趙少康是「政壇前輩，口才很好」，話鋒一轉她說，趙少康卅年前就說，如果民進黨執政，中華民國就會滅亡，「這卅年來，台灣經過八次的總統大選，藍綠政黨的候選人都當選過，中華民國沒有一天消失過，中華民國的國旗，每天都在總統府升起。」真正想要消滅中華民國的不是民進黨，而是共產黨，煽動仇恨或許可以激化選票，贏了選舉卻輸掉了國家的向心力，是另外兩位候選人所要看到的結果嗎？

蕭美琴表示，完全同意兩岸要溝通，民進黨、蔡英文政府，從來都是秉持善意，期待兩岸不預設前提，建構一個雙方都可以接受的互動模式，來進行對話和交流，有善意但不軟弱，存善念卻不天真，有理想而不幻想；競選對手一直槍口對內，對台海情勢的緊張，歸咎於民進黨；但是全世界都知道，真正的原因是中國近年來以威權之姿，不斷向外擴張，企圖改變現有的國際秩序和現狀，即便在國民黨執政時期，中國軍備的擴張，從來都沒有停過。

蕭美琴指出，台語有一句話說「軟土深掘」，愈軟弱就愈容易被欺負，這是歷史教訓，也是國際現實。強化國防，是為了避免戰爭的發生，賴蕭配主張，要捍衛台海和平的現狀，不會讓台海爆發戰爭。

趙少康則說，政治人物要表裡如一，不要言行不一；他批評，民進黨和共產黨一樣都想消滅中華民國，只是綠逼急了，改提「中華民國台灣」，想借殼上市，遂行台獨主張，否則為何三個美國重要學者呼籲賴清德把台獨黨綱廢除或凍結？他強調，國民黨絕非親中政黨，永遠反共，怎麼會是親中政黨，從兩蔣開始就是反共。

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