趙少康：貪腐成民進黨DNA 蕭美琴：有些同志忘了初衷

副總統候選人政見發表會昨晚登場，藍綠針對民進黨八年執政貪腐議題交鋒，國民黨副總統候選人趙少康批評，貪腐已成民進黨ＤＮＡ，「清廉、勤政、愛鄉土」變成「貪腐、專政、愛粉味」。對此，民進黨副總統候選人蕭美琴坦言，確實有些從政同志忘了初衷、犯了錯，民進黨政府必須要檢討反省。

趙：青年有志難伸 綠網軍發財

國民黨副總統候選人趙少康針對民進黨執政八年的各項議題火力全開，並批評貪腐已成民進黨DNA。圖／翻攝udn直播

政見發表會中，藍綠白都瞄準中間與年輕選民，趙少康針對綠色執政貪腐層出不窮火力全開，他表示，台南八八槍案，黑道、白道及各種綠能蟑螂把光電都吃了，貪腐變成民進黨的ＤＮＡ，民進黨大官吃香喝辣，「綠能蟑螂」也吃香喝辣。

趙少康也替青年抱不平，表示青年朋友不是厭世代、躺平族，而是沒有發揮餘地、有志難伸，每張外送訂單的後面都是青年朋友的臉孔，很多年輕朋友被騙到柬埔寨，只有綠營網軍發大財。

趙少康批民進黨除了仇中，一事無成，譏諷「清廉、勤政、愛鄉土」變成 「貪腐、專政、愛粉味」。鴻海創辦人郭台銘買ＢＮＴ疫苗，誰阻擋？高端市值由卅多億變成八百多億，錢都到哪裡去？主張恢復特偵組，就是要把貪官汙吏抓出來才對得起民眾。

對手大打「貪腐牌」，蕭美琴特別向青年喊話表示，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律上、在道德上有疏失，犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須承擔，也必須要檢討反省改進的地方。

蕭：堅持對的路上 一起往前走

民進黨副總統候選人蕭美琴說，確實有些從政同志忘了初衷，民進黨政府必須要檢討反省。圖／翻攝udn直播

蕭美琴以婚姻平權、能源轉型為例指出，民進黨在推動進步的議題上，並不是一帆風順，在進行改革的時候，也是滿身傷痕，但是民進黨堅持在對的路上，和大家一起往前走，在遇到困難的時候，和大家一起克服。

蕭美琴說，政府就像是一個在國際賽事中的球隊，比賽表現好的時候滿足，不小心失誤的時候會失望；只是，這個時候球員反而更需要鼓勵跟支持，因為大家是一個團隊，更是一個團結的國家。

吳：強化資安 從源頭解決詐騙

副總統候選人政見會昨晚登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題。圖／翻攝udn直播

民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題，她指出，二○二二年及二○二三年的年度代表字票選中，「騙」和「詐」分別入圍前三名，台灣幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達兩千億元，快要可以再發兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。

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