趙少康：貪腐成民進黨DNA 蕭美琴：有些同志忘了初衷
副總統候選人政見發表會昨晚登場，藍綠針對民進黨八年執政貪腐議題交鋒，國民黨副總統候選人趙少康批評，貪腐已成民進黨ＤＮＡ，「清廉、勤政、愛鄉土」變成「貪腐、專政、愛粉味」。對此，民進黨副總統候選人蕭美琴坦言，確實有些從政同志忘了初衷、犯了錯，民進黨政府必須要檢討反省。
趙：青年有志難伸 綠網軍發財
政見發表會中，藍綠白都瞄準中間與年輕選民，趙少康針對綠色執政貪腐層出不窮火力全開，他表示，台南八八槍案，黑道、白道及各種綠能蟑螂把光電都吃了，貪腐變成民進黨的ＤＮＡ，民進黨大官吃香喝辣，「綠能蟑螂」也吃香喝辣。
趙少康也替青年抱不平，表示青年朋友不是厭世代、躺平族，而是沒有發揮餘地、有志難伸，每張外送訂單的後面都是青年朋友的臉孔，很多年輕朋友被騙到柬埔寨，只有綠營網軍發大財。
趙少康批民進黨除了仇中，一事無成，譏諷「清廉、勤政、愛鄉土」變成 「貪腐、專政、愛粉味」。鴻海創辦人郭台銘買ＢＮＴ疫苗，誰阻擋？高端市值由卅多億變成八百多億，錢都到哪裡去？主張恢復特偵組，就是要把貪官汙吏抓出來才對得起民眾。
對手大打「貪腐牌」，蕭美琴特別向青年喊話表示，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律上、在道德上有疏失，犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須承擔，也必須要檢討反省改進的地方。
蕭：堅持對的路上 一起往前走
蕭美琴以婚姻平權、能源轉型為例指出，民進黨在推動進步的議題上，並不是一帆風順，在進行改革的時候，也是滿身傷痕，但是民進黨堅持在對的路上，和大家一起往前走，在遇到困難的時候，和大家一起克服。
蕭美琴說，政府就像是一個在國際賽事中的球隊，比賽表現好的時候滿足，不小心失誤的時候會失望；只是，這個時候球員反而更需要鼓勵跟支持，因為大家是一個團隊，更是一個團結的國家。
吳：強化資安 從源頭解決詐騙
民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題，她指出，二○二二年及二○二三年的年度代表字票選中，「騙」和「詐」分別入圍前三名，台灣幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達兩千億元，快要可以再發兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。
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