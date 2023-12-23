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專家觀選／別忽視長照保險的民意基礎

聯合報／ 口述／家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧　整理／記者李青縈
台灣即將邁入超高齡社會，長照問題成為未來不可迴避的重要議題。 (記者季相儒／攝影)
台灣即將邁入超高齡社會，長照問題成為未來不可迴避的重要議題。 (記者季相儒／攝影)

我國即將邁入超高齡社會，屆時每五人就有一人逾六十五歲，而目前平均家戶人數不到三人，已走向「零家庭照顧者時代」，長照問題成為未來台灣不可迴避的重要議題。長照二點○上路後，僅能滿足民眾四成照顧需求，政府應苦民所苦，盡量滿足民眾的長照需求。

根據「長期照顧服務使用經驗與意見」網路民調顯示，照顧一位失能家人平均每月需花費二點二萬元，超過半數民眾認為，重度失能者住在養護機構，可獲得最好的照護，其次為聘請外籍看護及由家人照顧，認為家人應該離職，返家照顧的比率低於一成。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜均提及「開辦長照保險」，該項調查結果顯示，九成民眾願意多繳錢給政府做長照，若以中位數推估，每月每人願意付九二二元。再者，八成支持開辦長照保險，只有三成民眾認為未來子女會照顧自己，足見長照保險開辦，具有民意基礎，各政黨候選人應該看見民意，不要害怕做出改變。

不論未來長照服務係採稅收制或保險制度，政府都應該說明「穩定財源」的具體措施。

此外，住宿機構應該納入長照補助範圍，目前住宿式機構補助一個月僅一萬元，針對失能等級第七級以上，或是家庭無法照顧的困難個案，應該給予最高三點六萬元補助款，選擇用於住宿式機構。

最重要的是，聘用外籍看護工時所需的巴氏量表，應該納入長照評估，否則人力仲介僅是輸出人力，並沒有後續追蹤訓練。目前失能等級以及巴氏量表等業務，分屬於衛福部跟勞動部，為雙軌制，建議新政府擬定配套措施，合併成單軌。

2024選舉 2024總統選舉 長照 保險 柯文哲 侯友宜 賴清德

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