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選戰筆記／綠色威權 掐住人民咽喉

聯合報／ 記者屈彥辰
民進黨總統參選人賴清德(圖中)曾表示，盼網路世界珍惜言論自由，朝健康正常的方向發展。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德(圖中)曾表示，盼網路世界珍惜言論自由，朝健康正常的方向發展。記者許正宏／攝影

「什麼時候開始，我連說句話都要先自我言論審查？」這是許許多多在網路上、現實中的尋常百姓心聲。民進黨執政，寒蟬效應發酵，民眾連表達主張的機會都被剝奪。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」因張貼民進黨總統候選人賴清德過去的爭議言行，即遭調查局關切。網路上，人人風聲鶴唳，留言批民進黨政府，輕則網軍側翼撻伐，重則社維法伺候，消促會到民進黨部前爭取消防員權益，卻被警方「鎖喉」，民進黨完全執政，不體察民怨，卻總是掐住民眾的咽喉。事實上，可怕的不是公然侵害人權，最可怖的是隱藏合法表面之下的滿滿惡意。

所有的威權者，皆深諳「師出有名」之道，要讓他人無話可說，需要一個看似妥適的理由，深入研究則能發現標準模糊又寬鬆，例如維護社會秩序、避免假訊息散播影響等，誰破壞社會秩序、如何判定假訊息、誰散播假訊息，全由為政者認定。

數月前，網友在臉書上貼出疑似買到進口壞蛋的照片，有關單位立即啟動調查，效率之好令人眼花撩亂。反觀民眾缺口罩、缺疫苗、缺快篩時，且明顯是政府缺少超前部署，政府總有套說詞，「警告」民眾：閉嘴，不要不知足。

受納粹迫害的德國牧師尼莫勒曾寫下「當納粹逮捕共產黨人的時候」一詩：「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，我又不是共產黨人；當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我又不是社民黨人；當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，我又不是工會人員；當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了」。

面對民主面貌下的新綠色威權，儘管令人瑟瑟發抖，眼前能制衡者就是人民本身，二○二四大選在前，何苦自甘被綠色政府「鎖喉」？人民用選票決定自己的未來，是希望自由嚴受箝制，還是暢所欲言，當個完整的自由人。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 賴清德 言論自由

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