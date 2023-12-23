消防員、工鬥陳抗 綠與弱勢疏遠
選戰倒數，藍綠都鎖定警消與勞工選票，過去與社運團體關係密切的民進黨，二度完全執政後，卻與社會弱勢漸行漸遠。消防員工作權益促進會前天到民進黨部前訴求消防員權益，批評「今天公祭，明天忘記」，「工鬥」今將在台北集結，向三組總統候選人發出怒吼。國民黨總統候選人侯友宜昨替警消發聲表示，打火弟兄、警察弟兄出生入死，政府應做最強的靠山。
今年九月屏東明揚大火案，四名消防員殉職，消促會批評民進黨忙著選舉，行政院端出的修法草案及承諾多跳票，民進黨總統候選人賴清德對公共安全、消防員職安及消防員組工會等三大改革訴求，既賴皮又說謊，賴清德要勞工「做功德」，連關乎台灣社會的公安也不顧，怎好意思出來選總統？
與此同時，有網友在Ptt指控消防員陳抗找走路工，提供交通費，是一個發走路工、找職業抗議者演出、一條龍宣傳的大製造業和騙局。臉書粉專「不禮貌鄉民團」日前因張貼「疑賴」言論，卻遭調查局「查水表」。
有消防員心酸表示，連抗議都要被抹黑，選舉選到沒有人性了嗎？那些所謂的走路工，都是消促會的會員，具有消防員身分。
侯友宜昨批評，政府擺爛、改革跳票。打火兄弟、警察兄弟一輩子出生入死，每次都不顧危險，衝鋒陷陣，因此政府要做警消的後盾，特別是當面臨到人力不夠、設備不夠，甚至科技量能不夠時，必須要給予支持，做他們最強力的靠山。
侯競辦發言人陳柏翰說，消促會所提出的訴求，攸關確保執勤時的生命安全及權益，是否能被完善保障，政府應該真正聽進去，而不是視而不見，放任問題存在。
多個勞團組成的「工鬥」今將在台北集結，對三組總統候選人發出怒吼，預計將有二千多名勞工參與。民進黨對工鬥沒有回應，但黨人士表示，工鬥訴求對象是三組總統候選人，並非針對民進黨，民進黨向來與勞工朋友站在一起，未來也將繼續傾聽勞工訴求。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言