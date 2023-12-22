快訊

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

天冷猝死案多發生在室內！兩場所是危險地點 醫師：出現5症狀應速就醫

副總統候選人政見發表會落幕 趙少康接受媒體提問

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後，國民黨副總統候選人趙少康（中），進到記者會場發表簡短說明，並接受媒體提問，為自己的口誤連續說了三次澄清「我的老闆是侯友宜」。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後，國民黨副總統候選人趙少康（中），進到記者會場發表簡短說明，並接受媒體提問，為自己的口誤連續說了三次澄清「我的老闆是侯友宜」。攝影林俊良／攝影

副總統候選人電視政見發表會今晚間登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康3人首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴順利完成三輪政見發表會後，趙少康留在現場簡短說明後接受媒體提問，蕭美琴只做簡短說明，未接受提問，吳欣盈者直接離開。

公辦政見發表會雖不採辯論形式，未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是分3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防空間。

2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後，國民黨副總統候選人趙少康（右），進到記者會場發表簡短說明，並接受媒體提問。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後，國民黨副總統候選人趙少康（右），進到記者會場發表簡短說明，並接受媒體提問。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影
2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

澄清口誤 趙少康：侯友宜是我的老大、我的老闆

藉機攬才？趙少康：若執政請蕭美琴為外交打拚 、重視吳欣盈長才

稱「貪腐變成民進黨DNA」！趙少康指青年苦哈哈 唯綠營網軍發大財

吳欣盈政見發表 強調數位轉型、綠色金融、碳稅重要性

相關新聞

稱「貪腐變成民進黨DNA」！趙少康指青年苦哈哈 唯綠營網軍發大財

副總統候選人政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人趙少康在第三輪發言中，問民進黨副總統候選人蕭美琴，知道雞排、珍奶現在多...

發表會對手打貪腐牌 蕭美琴：有些同志忘了初衷必須反省改進

中選會今天舉行副總統候選人政見會，民進黨副總統候選人蕭美琴在第三輪發言表示，她承認，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在...

綠營黃文峯、黃麗貞為侯友宜站台 縣黨部：選後將召開評委會

國民黨總統候選人侯友宜今天在嘉義縣車掃拜票，下午到朴子高明寺弔念父母時，民進黨前省諮議員黃文峯、太保市前市長黃麗貞都到場...

吳欣盈政見發表 強調數位轉型、綠色金融、碳稅重要性

副總統候選人電視政見發表會今晚登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈政見主打經濟牌，第二輪政見發表強調數位轉型、資安、碳定價、2...

趙少康首輪發言 狂轟「賴皮寮」爭議、稱賴清德是台灣和平恐佈分子

副總統候選人政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪發言中，以客語、台語問好，用台語向南部選民喊話，狂轟民進黨...

同意兩岸要溝通！蕭美琴：賴蕭配捍衛台海和平現狀 不會爆發戰爭

中選會今天舉行副總統候選人政見會，民進黨副總統候選人蕭美琴第二輪發言表示，兩岸要溝通的說法，她完全同意，民進黨、蔡英文政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。