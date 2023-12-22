副總統候選人政見發表會落幕 趙少康接受媒體提問

副總統候選人電視政見發表會今晚間登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康3人首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴順利完成三輪政見發表會後，趙少康留在現場簡短說明後接受媒體提問，蕭美琴只做簡短說明，未接受提問，吳欣盈者直接離開。

公辦政見發表會雖不採辯論形式，未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是分3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防空間。

2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影 2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影 2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後，國民黨副總統候選人趙少康（右），進到記者會場發表簡短說明，並接受媒體提問。攝影林俊良／攝影 2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）直接離開會場，神情顯得愉悅。攝影林俊良／攝影 2024總統大選副總統候選人政見發表會結束，民進黨副總統候選人蕭美琴（圖），走進記者會場做簡短說明，未接受提問。攝影林俊良／攝影

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