賴清德環島拼圖雲林逾千人響應 祭三大支持顧地方
民進黨總統候選人賴清德今天在南台灣趕場完成環島拼圖，今天下午3點半抵達虎尾同心公園，超過1500名支持者無畏低溫寒冷湧入會場，眾人齊聲高唱「唱土地的歌，拼我們的希望」歌曲及拼字，場面壯觀，氣氛頓時被炒熱。
賴清德今天在雲嘉南等縣市趕場造勢，沿線除與大家高歌「唱土地的歌，拼我們的希望」，也在各地完成此行環島拼字的重要任務；雲林場今天在虎尾同心公園登場，約1500人早擠進會場等候。
賴清德在大批支持者簇擁下走進造勢會場舞台，第一、第二選區立委候選人蘇治芬、劉建國全程陪同。賴清德對台下支持者表示，他當上總統將對雲林祭出三大支持；第一，推動農漁業建設與水環境建設，照顧雲林農漁民生計；第二，力挺雲林產業發展；第三，照顧雲林鄉親的健康，提供雲林良好醫療品質。
賴清德隨後又趕場至廉使里永興宮參香，現場數十名支持者久候多時，見到賴本人高聲呼喊「總統好！凍蒜凍蒜！」熱情四射。賴清德說，政府當有權力，他認為當上總統後，他「不是綠、不是藍也不是白」，而是希望的色彩，應當讓台灣每一國人都有希望，唯有如此國家、社會才有希望。
賴清德指出，教育很重要，透過教育栽培人才，國家社會自然就好，個人透過教育取得專業知識、改善生活，個人生活好了，國家社會就會好；明年開始高中職免學費，家境困難的家庭若有就讀公私立大學者，政府也都補助，落實教育平權；另提出長照3.0，將設置公立安養中心，提供給有需要的家庭。
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