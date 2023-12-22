副總統候選人政見發表會今晚登場 吳欣盈、蕭美琴、趙少康分別進場

2024總統大選副總統候選人政見發表會今天晚間7時登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康，三人先後到公視會場，將面對面直球對決。晚間由中央選舉委員會副主委陳朝建主持，活動流程共計100分鐘。

中選會指出，依據「總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法」第3條規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場；每一候選人於每場電視政見發表會發表政見之時間為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。

2024總統大選副總統候選人政見發表會今天晚間7時登場，民進黨副總統候選人蕭美琴進場。記者林俊良／攝影 2024總統大選副總統候選人政見發表會今天晚間7時登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈、首先到場。記者林俊良／攝影

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