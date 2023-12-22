影／冬至回故鄉 侯友宜衝刺嘉義掃街、行程滿檔
國民黨總統候選人侯友宜今天深入南台灣衝票，一整天都在嘉義車隊掃街拉票，上午陪同無黨籍立委候選人林國慶穿梭民雄市區車隊拉票，雖然天氣寒冷，但是熱情支持者還是簇擁上街頭不斷比出三號手勢表達支持，侯友宜表示今天是冬至，剛好回到家鄉看看老朋友，見到許多人聽到侯友宜來了就立刻衝出來表達支持，他覺得非常感動，媒體詢問賴清德今天剛好也在嘉義造勢，侯友宜表示目前就是衝刺選戰，一定要贏得勝選。
國民黨總統候選人侯友宜今天回到故鄉嘉義縣展開一日造勢行程，今天整天在嘉義縣車掃，上午在太保福濟宮出發，將到民雄鄉在野大聯盟推薦的無黨籍立委候選人林國慶競選總部，下午再到東石先天宮、朴子高明寺、六腳順天宮參拜，晚上到水上鄉立委候選人詹琬蓁競選總部，與大家一起吃冬至湯圓。
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