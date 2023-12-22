選戰筆記／見影就開槍 民進黨不抹紅不會選？

總統大選進入倒數階段，「介選」成為民進黨催票關鍵字，從民生、教育到經濟，凡涉兩岸必抹紅，見影就開槍，彷彿忘記去年九合一大選才剛被「抗中保台牌」害慘，在黨主席、總統候選人賴清德帶領之下，民進黨檢討了一整年，卻是一招打天下，令人質疑「不抹紅不會選舉」。

過去七年多，蔡英文總統靠著販賣「芒果乾（亡國感）」兩次勝選，但逢中必反，也導致兩岸關係急凍。兩岸觀光急轉直下、大陸對台農漁產品禁令連發，卻只見民進黨依舊大內宣，解決產業生計束手無策，畢竟只要打出「辣台妹」、「抗中保台」，就能大賺選舉紅利，不順政府意者，更打成「中共同路人」、「在地協力者」，製造寒蟬效應。

嘗到不少甜頭的民進黨，去年操作過頭，成為九合一敗選主因之一。眼見「抗中保台牌」邊際效應遞減，今年轉向「和平保台」，賴清德聲稱「台灣希望與大陸做朋友」，卻口惠而實不至。

國民黨總統候選人侯友宜主張陸生來台就讀可留台就業，馬上被抹紅，行政院前院長蘇貞昌更無限上綱到大陸三千萬失業者來台，「台灣會沉」。實際上，陸生早從二○一一年就開放，也訂有「三限六不」原則，賴清德還提出陸生納保政策；似乎只有綠營可以向對岸示好，其他人支持與陸交流、互惠，就成了「親中」、「媚共」。

嘗過「芒果乾」甜頭的民進黨，捨不得放下，在自己人中找敵人，抹紅成為最廉價的攻擊。然而，針對大陸對台貿易壁壘調查，執政黨逮到機會就罵對岸介選、批國民黨敵我不分，卻看不見蔡政府的積極因應措施。面對兩岸敵意螺旋升高，陸續有台灣人民在大陸遭軟禁，政府依舊一籌莫展，侯友宜兩岸政見優先處理人權，民進黨總不能連這個都要抹紅吧。

商品推薦