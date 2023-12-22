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柯農地違規停車場 今開挖復原
民眾黨總統候選人柯文哲持分的新竹市農地違規出租作停車場，成了民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」後，另一個打卡熱點；柯文哲十九日說「明天就會刨除」柏油，但兩天來仍不見機具進場拆除，引起藍綠批評。民眾黨昨表示，今上午九時會進場開挖。
這塊違規使用農地遭網友酸是新竹「柯柯房」，昨早陸續有民眾好奇來看。一名男子獨自騎車到農地，放置事先準備好的模型車拍照，「惡搞」嘲諷農地租給遊覽車停放。
民眾黨新竹黨部主委李國璋昨天指出，連日來與廠商會勘，確認要拆除瀝青的面積與範圍，以及後續棄土等合法申請作業等，今天早上九時將進場開挖。
新竹市政府指出，將發文限期卅日內改正，若屆期未改善則依區域計畫法規定開罰，可罰六萬元到卅萬元。
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