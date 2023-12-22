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綠追侯柯房地爭議 嗆出示租約及稅單

聯合報／ 記者蔡晉宇侯俐安林縉明／台北報導
民進黨追打侯柯房屋、土地爭表示，不敢出示租約涉嫌逃稅。圖／民進黨提供
民進黨追打侯柯房屋、土地爭表示，不敢出示租約涉嫌逃稅。圖／民進黨提供

民進黨發言人張志豪、卓冠廷昨天表示，從國民黨總統候選人侯友宜在台北港開發案疑似圖利新竹物流、文化大學凱旋苑，以及民眾黨總統候選人柯文哲持分特有農地區農牧用地，違法做為停車場使用等三大爭議，侯柯兩人都必須出示租約及稅單，嚴重質疑有逃漏稅之嫌。

對於指控，侯友宜表示，五年前都查得非常清楚，從卅年前就合法繳稅，還開發票，建築物都是合法，台北市政府已經檢查過多次，都是合法，也不是違章建築、也不是沒繳稅，按照法令來做。

柯文哲昨被問到租金收入是否考慮做公益，他回應說，該補所得稅要補，該捐出來沒問題，「我拜託黃國昌找律師處理，我們要扮演防腐劑角色」。

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