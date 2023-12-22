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賴清德老家爭議／侯友宜：拿納稅錢維護既存違建？

聯合報／ 本報記者／連線報導
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民進黨總統候選人賴清德試圖透過公益信託解決老家違建爭議，國民黨總統候選人侯友宜也質疑賴清德此舉是要政府拿著納稅錢，維護既存的違章建築？國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德是緩兵之計，「要捐今天就捐」；他也秀出辭職書表示，只要賴清德把老家捐作公益，他立刻在辭職書簽名、辭去中廣董事長。

萬里在地礦工李春十多年前被迫搬遷，被問到如何看待賴清德護衛老家，他說「沒有意見」，但對自己失去房子耿耿於懷。崁腳里長郭清標說，早年有能力的人搬出去，留下的都是「艱苦人」，被迫搬走很可憐。

新北市藍營人士表示，賴清德將自己定位為「礦工之子」，刻意凸顯這身分背景迴避違建爭議，意圖彰顯弱勢爭取同情，是一種「情緒勒索」。

國民黨副主席連勝文說，有句古話叫「只許州官放火，不許百姓點燈」，現在很好的案例是「只准大官賴皮，不准百姓過活」，透過教育教導廉恥道德觀念，這是很好的範例。

國民黨北市立委候選人游淑慧表示，「信託不是捐」，那不是賴清德名下的房子，法律上無權處置兒子的房子，未來若兒子不願意信託，一句「房子他的，我尊重孩子」，法律一點皮條都沒有；且依公職人員財產申報法第七條規定，正副總統財產依法本就要強制信託。

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