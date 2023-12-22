賴清德老家公益信託 會計師：違建恐有困難

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議不斷，賴清德前晚在政見會中宣布要公益信託。不過，新北市府質疑「幽靈房屋怎麼信託？」也將追繳前五年房屋稅；律師說，違章不會因繳稅或公益信託就合法，信託是否成立也要看主管機關。會計師也表示，一般信託，不管是不是違建，只要你情我願就可以，但若是公益信託，恐怕會遭遇困難。

至於賴清德究竟有無繳稅？日前新北稅捐處證實賴宅的地價稅已繳清，房屋稅則限昨天前自行申報。賴清德競總發言人戴瑋姍表示，已遞件申請；財政局證實收到資料，將派人現勘丈量建物面積，依房屋結構、折舊率等核算房屋稅，追繳前五年稅款。

賴清德表示萬里老家將公益信託，試圖平息連日爭議。新北市地政局長汪禮國表示，賴宅房屋雖已蓋好，但無使照及建照，形同幽靈房屋，信託有相關的手續及文件須辦理，「一棟沒有列冊在案的房屋，該如何信託他人使用？」

律師黃瑋如說，信託財產不以登記的不動產為限，違章建築可成為信託財產標的，但不會因繳稅或公益信託就合法，且公益信託須向主管機關申請，違建會不會成為主管機關考慮原因，要看個案討論。黃瑋如表示，目前主管機關是內政部，不過會依照選擇的目的，會有相關單位去審核。

資誠聯合會計師事務所主持會計師洪連盛表示，公益信託要求受託人只能是金融機構，也就是銀行，但銀行的專業是管錢，不是管理不動產，實務上銀行只願意接受金錢的公益信託。若是不動產做公益信託後供大眾使用，因為要由銀行擔任受託人，不動產要移轉給銀行，而銀行要另外派人管理此不動產，例如讓它成為營運良好的礦工生活紀念館，洪連盛認為，銀行應該不太願意，再加上因為違建是有疑義的不動產，銀行就更不願意受委託。

至於賴清德究竟有無繳稅？日前新北稅捐處證實賴宅的地價稅已繳清，房屋稅則限昨天前自行申報。

賴清德競總發言人戴瑋姍表示，已遞件申請；財政局證實收到資料，將派人現勘丈量建物面積，依房屋結構、折舊率等核算房屋稅，追繳前五年稅款。

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