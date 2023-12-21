政見會動搖選情？游盈隆估4成受影響 「1族群」成變數：歷屆最難捉摸

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由左至右為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。圖／中央社（合成圖）
由左至右為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。圖／中央社（合成圖）

現任台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德重申，明年大選是「民主或專制的選擇」。他認為「中國要並吞台灣是他們的國家政策——不是你們全盤接受中國的主張就有辦法阻止」，「中國在聯絡次要敵人打擊主要敵人，兔死狗烹、殷鑑不遠」。

賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，他與前駐美代表蕭美琴組成的「賴蕭配」，遭中國貼上「雙獨（毒）組合」標簽。但賴清德說：「不要傻傻地跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣。」隨後向其他候選人拋出提問：「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？難不成你們是在選特首？」

現任新北市長、國民黨總統候選人侯友宜把大選形容為「戰爭與和平的選擇」。他認為民進黨執政下，「台獨會引戰，戰爭就離我們越來越近，和平就離我們越來越遠」。他要求賴清德凍結台獨黨綱，並且質問賴清德是否願意在此公開放棄台獨主張、承諾終結民進黨台獨黨綱，「大家在等你有個說法」。

侯友宜此前曾提出「3D戰略」，也就是藉由嚇阻、對話與降低風險，來促進台海和平。他20日強調：「中華民國絕不會在主權上讓步，我會尊重現狀的基礎，跟兩岸創造一個互信和平的交流，確保穩定。」

前台北市長、民眾黨總統候選人柯文哲說，他對兩岸關系的態度是「台灣自主，兩岸和平」，亦即在維持台灣現有的民主自由體制下，「以對等尊嚴的方式和大陸展開交流」。

柯文哲認為，他在台北市長任內舉辦的雙城論壇是「成功和大陸打交道的經驗」。但他也表示，「沒有人會把國家的安全完全寄托在對方的善意上」，主張台灣國防預算增至GDP的3%。

台灣民意基金會董事長游盈隆在Yahoo TV《風向台灣》節目中提到，明年1月的台灣大選恐怕是歷次選舉中最難捉摸的一次。他判斷有4成的選民會受到電視政見發表辯論會的影響，且多半是高學歷的年輕族群。這是一個變數，未來還有多場辯論會，會產生多大影響目前未知，但若有3到5個百分點也是很大的變化。

他還強調說，這次是三足鼎立態勢對於民進黨跟賴清德的殺傷力相對沒那麼大，但最後要看電視辯論、棄保效應是否徹底以及有沒有猛爆性突發事件。第一、二名到選戰最後會拉很近，選戰將非常激烈。游盈隆斷言「賴蕭配會低空掠過」，但「立委選情恐哀鴻遍野」。

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