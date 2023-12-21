2024選戰倒數 侯康配汐止後援會寒風中成立

2024選戰倒數，侯康配汐止後援會今(21)日在新北市議員白珮茹服務處熱鬧成立，包括汐止競選總部主委及幹部，還有里長們都出席力挺，希望獲得選民認同，勇敢站出來投票，現場高喊凍蒜，希望侯友宜當選總統，國民黨立委全壘打。

東北季風再加上寒流影響，儘管天氣冷颼颼，不過，拚選戰的熱情不減，新北市議員白珮茹的服務處前早就掛上了侯康配的競選帆布，汐止後援會成立大會上，包括汐止競選總部主委林昭祥及幹部，還有20幾位的里長們都出席力挺，現場安排簡單隆重的祭拜儀式，祈求侯友宜順利當選。

新北市議員白珮茹表示，今天是侯友宜汐止後援會的成立大會，很謝謝所有後援會的幹部還有里長們一起站出來挺侯友宜，希望國家未來的領導人能夠像侯市長這麼勇敢堅毅的帶領國家團隊繼續往前，讓台灣可以衝破困境，有嶄新的一面，也希望在投票日大家能夠勇敢的站出來，讓侯友宜順利當選、立法委員也都能夠全壘打、國民黨9號政黨票，也希望大家能夠踴躍支持。

侯友宜汐止競選總部主委林昭祥指出，今天是侯友宜、趙少康汐止後援會成立，就在議員白珮茹服務處設立據點，感謝白議員會力支持籌備，希望大家全力支持侯康配，讓台灣有好的生活，遠離戰爭要和平，希望在侯友宜當總統領導之下，兩岸和平創造雙贏，帶領經濟再高飛，這次侯友宜抽到3號、立委候選人廖先翔抽到6號，國民黨抽到9號，希望369全壘打。

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